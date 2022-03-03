Ella砸2.3億元買「碧湖畔」　從內湖四期別墅挺進水岸宅

我是廣告 請繼續往下閱讀
張旭嵐指出，其實1到2億元的購屋預算，要買進北市大安區、信義區豪宅絕對沒問題，不過內湖在地豪客鍾情就近換屋，除了習慣的生活圈，內湖有內科園區，又有許多電視台，因此豪宅客層主力不乏知名藝人或內科企業主，長期居住後對區域環境、社區狀況都已經很習慣，多半會就近舊換新或小換大。若得知鄰居有意出售。也會選擇直接再買進，不僅可增加居住空間，也可預先為子女做資產規劃。
「碧湖畔」享有碧湖景觀，對內湖區的豪客來說相當具有指標性，最高單價為2014年12樓的162萬元，登上實登以來內湖最高單價豪宅交易，而2021年共10筆交易，成交單價落在130~141萬元之間，24樓景觀遼闊，Ella以單價140.1萬買進，和隔壁鄰居去年初入手139.7萬的價格相去不遠，算是符合市場行情。
另一方面，「長虹天璽」這次成交的9樓單價僅86.9萬元，是成屋後的最低交易，台灣房屋明湖特許加盟店店東蔡凱倫表示，「長虹天璽」物業管理優良、隱私性高，且從大門到建築有60米的迎賓大道，中庭擁有生態池，公設還有Lounge Bar、頂樓星空會館、戶外游泳池等，吸引不少企業主、台商、名人等入住，近年低樓層行情也有95~103萬元，這次屋主僅比2012年預售入手價多120萬出售，應該是有其他資產配置規劃，才讓鄰居得以用十年前的行情再買進一戶，不過仍讓該社區保持「轉手都賺」全勝紀錄。
第一建經研究中心副理張菱育分析，央行從2020年底就開始祭出選擇性信用管制措施，截至目前為止，若是自然人購買豪宅及第三戶以上的貸款成數，降幅至4成，且無寬限期，而接下來在本月中則將召開第一季理事會，恐將會有第六次調整管制方案，種種的打炒房措施，短期投機客幾乎已漸漸消失，但不影響自用、購買第一屋的買盤族群，也讓部分高資產客決定及早下手，降低政策變數。