生日前夕　「林口阿姨」蔡淑君贈27校感應式消毒機

中央從3月起放寬多項防疫措施，但各地方政府對校園防疫依舊不敢鬆懈，「林口阿姨」新北市議員蔡淑君與地方熱心企業攜手，購買1100台感應式消毒機，並於今（4）日捐給林口、泰山及五股等3區共27所學校，還貼心附上充電電池與電池座，節省班級經費。
記者陳志仁／新北報導
2022-03-04 21:40:18
蔡淑君在疫情的期間曾多次出錢出力，發放口罩、消毒水與殺菌機等多項防疫物資，協助弱勢民眾、中低收家庭度過難關；適逢蔡淑君3月5日生日前夕，結縭27年的丈夫林光中規劃「最棒的生日禮物」，與夫妻共同好友、立軒建設董事長陳銘鴻一起獻愛做好事，為校園防疫貢獻心力。
蔡淑君開心的說，此次共購買1100台「智能感應免手洗機」，將發放給林口、泰山與五股等3區共27校，包括國高中小班級共有1100班，務必達到「班班有消毒機」；此外，為了省去換電池的費用，還特地添購充電式的電池與充電座乙組，讓班級能夠替換使用，學生們使用得安心又不傷荷包。
教育局長張明文表示，國內12歲以下的孩童並未施打疫苗，對於學生的保護方面，還是希望學校落實防疫，非常感謝淑君議員對學生的照顧，提供每個班級防疫工具；新林國小校長劉道德指出，很感謝淑君議員加碼贈送消毒機，放在每個班級裡，讓孩子們養成自動自發、自我消毒，維護自己健康的功能。