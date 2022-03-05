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Grab在美上市首份財報表現慘淡　3日股價暴跌近40%

▲東南亞最大叫車與外送平台Grab在美上市後公布首份財報，因表現低迷，導致3日股價大跌。（圖／美聯社／達志影像）
▲東南亞最大叫車與外送平台Grab在美上市後公布首份財報，因表現低迷，導致3日股價大跌。（圖／美聯社／達志影像）

記者李澍/綜合報導

2022-03-05 12:58:30

東南亞最大叫車與外送平台Grab近日公布在美國上市後的首份財報。財報顯示，去年第四季虧損擴大且營收下滑，儘管Grab解釋，是受上市成本開銷、招募司機投資兩項支出過於龐大所導致，但仍引起投資人擔憂，3日股價狂跌近40%。

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Grab去年12月借殼在美國納斯達克上市後，成為在美上市且市值最高的東南亞公司。據Grab去年財報，第四季營收大減44%，為1.22億美元（近新台幣34億3099萬元），遠低於先前市場預估的1.67億美元（近新台幣46億9652萬元）；受到財報影響，3日Grab收盤價跌幅達37%，以3.28美元（約新台幣92元）作收。而Grab自從於去年12月上市至今，總跌幅已經超過了73%。

對於財報表現不佳，Grab解釋，由於叫車服務自新冠疫情的低點反彈，公司需大舉招募司機，因此影響業績表現；Grab財務長Peter Oey也表示，對於司機的需求暴增，已經在加緊招募腳步。

另外，對於虧損擴大，Grab表示，是因美國上市的開銷過大所導致。去年第四季，Grab淨虧損從2020年同期的6.35億美元（近新台幣178億5802萬元）擴大到11億美元（近新台幣309億3515萬元）。

從個別部門看，外送部門在去年第四季營收雪崩式下跌98%，Grab稱，由於去年第四季疫情已經趨緩，許多民眾選擇到餐廳用餐，再加上Grab為了維持領導地位投入獎勵措施，以致於脫累第四季營收；至於叫車服務，第四季營收也減少27%，該部門營收佔Grab整體營收比重超過85%。

不過，在外送和金融服務領域業務表現亮眼的帶動下，去年Grab全年營收為6.75億美元（約新台幣189億8293萬元），成長44%。Oey表示，Grab將持續在核心領域維持領導地位，持續創造獲利能力，改善部門業務。

Grab成立於2012年，總部位於新加坡，業務範圍涵蓋外送、行動支付、數位金融和線上保險等諸多領域。


 

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