Grab在美上市首份財報表現慘淡　3日股價暴跌近40%

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對於財報表現不佳，Grab解釋，由於叫車服務自新冠疫情的低點反彈，公司需大舉招募司機，因此影響業績表現；Grab財務長Peter Oey也表示，對於司機的需求暴增，已經在加緊招募腳步。
另外，對於虧損擴大，Grab表示，是因美國上市的開銷過大所導致。去年第四季，Grab淨虧損從2020年同期的6.35億美元（近新台幣178億5802萬元）擴大到11億美元（近新台幣309億3515萬元）。
從個別部門看，外送部門在去年第四季營收雪崩式下跌98%，Grab稱，由於去年第四季疫情已經趨緩，許多民眾選擇到餐廳用餐，再加上Grab為了維持領導地位投入獎勵措施，以致於脫累第四季營收；至於叫車服務，第四季營收也減少27%，該部門營收佔Grab整體營收比重超過85%。
不過，在外送和金融服務領域業務表現亮眼的帶動下，去年Grab全年營收為6.75億美元（約新台幣189億8293萬元），成長44%。Oey表示，Grab將持續在核心領域維持領導地位，持續創造獲利能力，改善部門業務。
Grab成立於2012年，總部位於新加坡，業務範圍涵蓋外送、行動支付、數位金融和線上保險等諸多領域。