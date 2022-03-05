反福食自治條例宣告無效 朱立倫：中央不可剝奪地方權限
行政院函告地方政府，禁止核食的自治條例無效，藍營是否打算提出釋憲？國民黨主席朱立倫今（5）日說，任何地方政府都有憲法以及地方自治法所賦予的權限，可以訂出比中央更嚴格的規範，中央不可以剝奪地方更嚴格的規定，在未來執行上，相信國民黨執政的縣市一定會拒絕任何的核食，確保民眾的安全。
記者余祥／台北報導
2022-03-05 13:04:47
國民黨今（5）日舉行中常委選舉，外傳黨主席朱立倫有一份推薦名單，朱立倫投票後受訪時表示，這一次的中常委選舉，他的名單就是29位能夠獲得黨代表認同支持的中常委。最重要的，在過程當中，絕對不能有任何的賄選，任何的賄選不但要撤銷資格，一定開除黨籍。
媒體詢問，外傳黨中央有收到相關檢舉，目前調查的狀況為何？朱立倫說，目前的確有一些證據，希望任何的證據都送來，黨中央一定嚴辦到底。
至於經濟部長王美花昨日在立法院質詢時保證未來一年不會再發生像303這樣大停電的狀況，朱立倫說，3月1號蔡英文總統跟所有工商團體也保證我們供電會穩定，結果3月3號全民大缺電、大停電，這些保證都是空話。其實就算台電董事長每天下台，經濟部長繼續下台，都沒有用，因為真正的關鍵問題是出在整體的能源政策出了問題，而能源政策出了問題是神仙來做都沒有辦法。
朱立倫說，他非常贊同鴻海創辦人郭台銘提到的，一定要能夠跳開黨派，大家真正的為台灣為拼經濟，一起開一個能源會議，請蔡總統拋下意識形態，好好的認真的面對現在國際能源的現狀跟環境。