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台菜最強霸主是誰？端出「這2道」打天下：秒殺整碗白飯

▲有網友好奇詢問「大家心中有哪道必學台菜嗎？」而引起老饕曝光心目中的霸主菜色。（示意圖／取自pixabay）
▲有網友好奇詢問「大家心中有哪道必學台菜嗎？」而引起老饕曝光心目中的霸主菜色。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-03-06 16:18:10｜2022-03-06 17:01:57

台菜菜色種類十分豐富，且每道都能展現出台灣道地文化，在辦桌或熱炒等場合中總能看見其身影，深受不少老饕喜愛。不過，就有網友好奇詢問「大家心中有哪道必學台菜嗎？」而引起老饕曝光心目中的霸主菜色。

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原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示自己以前聽過一種說法，「馬鈴薯燉肉（肉じゃが）是日本女生結婚前必學的一道料理，代表這道菜是日本家庭必備的經典菜」。這便讓她好奇，倘若換成在台灣，「大家覺得哪道台菜是家中必備必學的呢？瓜仔肉？肉燥？滷肉？還是？」

▲網友好奇詢問「大家心中有哪道必學台菜嗎？」（圖／翻攝PTT）
▲網友好奇詢問「大家心中有哪道必學台菜嗎？」（圖／翻攝PTT）
問題一出，隨即引起眾人分享答案，「肉燥吧？小孩配飯超好用，屬於兒時記憶的味道」、「熱炒店的菜感覺都可以學，而且有些做法很簡單又好吃」、「菜尾湯，簡單又好喝」、「番茄炒蛋！簡單好學配飯好吃」、「控肉是台客原外都有的菜色，而且燉煮類料理簡單，還能放好幾天不走味」。

其中「滷肉」被最多人點名，認為「覺得是滷肉～」、「覺得問要家傳的是哪一種，應該是滷肉無誤」、「規定要台式的話，1.滷 2.三杯」、「當然是滷肉飯」、「滷蛋、滷肉飯」。

再來則是「三杯雞」，「三杯雞，白飯殺手」、「三杯雞會了大概什麼都難不倒了」、「一定三杯雞啊！」、「三杯雞絕對打天下」。（編輯：陳雅雲）

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