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台南公布確診足跡！小7、家樂福、寶雅皆入列

▲台南市長黃偉哲公布最新確診者足跡。（圖／台南市政府）
▲台南市長黃偉哲公布最新確診者足跡。（圖／台南市政府）

編輯中心/綜合報導

2022-03-07 16:11:43

台南市長黃偉哲今天（7日）公布新增2名女性確診（案20995、20996）。案20995為昨天公布確診的案20973、20974的孫女，3/6日被框列為居家隔離者，採檢後陽性確診；另外案20996則是前天公布的案20912親友，其於3/5遭匡列，之後採檢確診。

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▲台南市政府公布案20996足跡。（圖／翻攝自黃偉哲臉書）
▲台南市政府公布案20996足跡。（圖／翻攝自黃偉哲臉書）
台南衛生局表示，案20995年齡約為10歲，平常會搭棕幹線路公車上下學，活動範圍包含7-11鹽新門市及歡雅門市、Donutes-多那之台南新營門市、大盤大五金百貨食品大賣場新營店、新營南瀛綠都心公園等地，現已匡列66位接觸者；案20996年約40歲，隔離前曾到過洪昌麻辣鴛鴦火鍋、寶雅新營民治店，並曾於3月4日搭乘台鐵及藍幹線公車，匡列76位接觸者。

▲案20995遭隔離前足跡。（圖／翻攝自黃偉哲臉書）
▲案20995遭隔離前足跡。（圖／翻攝自黃偉哲臉書）
▲案20995為學生，平日以公車代步。（圖／翻攝自黃偉哲臉書）
▲案20995為學生，平日以公車代步。（圖／翻攝自黃偉哲臉書）
台南衛生局長許以霖也呼籲民眾，若3/1至3/4曾搭乘過同路線公車的民眾，請於3月7日至9日每日上午8時至12時、下午1時30分至5時30分持身分證至37區衛生所領取居家快篩自我檢測。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

 

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