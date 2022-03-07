台南公布確診足跡！小7、家樂福、寶雅皆入列

台南市長黃偉哲今天（7日）公布新增2名女性確診（案20995、20996）。案20995為昨天公布確診的案20973、20974的孫女，3/6日被框列為居家隔離者，採檢後陽性確診；另外案20996則是前天公布的案20912親友，其於3/5遭匡列，之後採檢確診。
編輯中心/綜合報導
2022-03-07 16:11:43
台南衛生局表示，案20995年齡約為10歲，平常會搭棕幹線路公車上下學，活動範圍包含7-11鹽新門市及歡雅門市、Donutes-多那之台南新營門市、大盤大五金百貨食品大賣場新營店、新營南瀛綠都心公園等地，現已匡列66位接觸者；案20996年約40歲，隔離前曾到過洪昌麻辣鴛鴦火鍋、寶雅新營民治店，並曾於3月4日搭乘台鐵及藍幹線公車，匡列76位接觸者。
台南衛生局長許以霖也呼籲民眾，若3/1至3/4曾搭乘過同路線公車的民眾，請於3月7日至9日每日上午8時至12時、下午1時30分至5時30分持身分證至37區衛生所領取居家快篩自我檢測。（編輯：陳苾暐）
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