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比泡麵還要強？他拿「這碗」一吃香爆：活了20幾年都不知

▲泡麵也輸？原PO表示自己到超商買一碗「肉燥米粉」，吃起來Q度剛好、湯頭濃郁不油膩，讓他大讚「根本是熱騰騰的米粉湯」。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲泡麵也輸？原PO表示自己到超商買一碗「肉燥米粉」，吃起來Q度剛好、湯頭濃郁不油膩，讓他大讚「根本是熱騰騰的米粉湯」。（示意圖／記者陳雅雲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-03-08 07:17:33｜2022-03-08 07:28:29

泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，口味更是應有盡有，有時甚至用泡麵就直接取代正餐。但泡麵出現對手，準備要輸了嗎？就有一名網友分享自己到超商買這碗「肉燥米粉」，表示吃起來Q度剛好、湯頭濃郁不油膩，讓他大讚「根本是熱騰騰的米粉湯」。

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該名網友昨（7）日在社群平台《Dcard》上以「發現好吃又方便的米粉」為題發文，表示天氣突然又變超冷，就決定和朋友到7-11買碗泡麵，她一到泡麵區就一碗一碗拿起來研究，因為想找個熱量比較低的泡麵當熱湯喝，「結果，我第一次發現原來統一肉燥麵系列有米粉欸」。

▲泡麵也輸？原PO在超商發現這碗「肉燥米粉」，一吃大讚「湯頭濃郁不油膩」。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲泡麵也輸？原PO在超商發現這碗「肉燥米粉」，一吃大讚「湯頭濃郁不油膩」。（圖／翻攝自《Dcard》）
原PO超驚訝，因為這碗米粉外觀是藍色的包裝，讓她一直以為是鮮蝦之類的延伸口味，「沒想到是肉燥米粉，而且一碗才23元，決定買來泡泡看，買好肉燥米粉再搭配雞胸肉和豆漿，有種健康餐的感覺」。她當時為了避免泡到過爛，就先泡了一分鐘試試看，「果然Q度剛剛好，立馬開吃，根本是熱騰騰的米粉湯」，原PO表示，她原本對沖泡式的產品不抱太大期望，「但這個米粉是好吃的！湯頭有濃濃的胡椒味與油蔥味，又不像其他泡麵這麼油膩」。

▲泡麵也輸？原PO在超商發現這碗「肉燥米粉」，一吃大讚「湯頭濃郁不油膩」。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲泡麵也輸？原PO在超商發現這碗「肉燥米粉」，一吃大讚「湯頭濃郁不油膩」。（圖／翻攝自《Dcard》）
原PO說，她後來詢問了周遭朋友知不知道統一肉燥麵的米粉，豈料很多人從小就吃過了，「強者我朋友甚至買過袋裝的直接加關東煮，直接Respect，弱弱的問，大家都知道這個肉燥米粉嗎？我剛剛又買了三碗直接囤起來了」。

貼文一出，掀起熱議，「這個好吃欸，下班後趕車前可以超迅速吃一波」、「冬菜鴨肉冬粉也不錯，可以試試」、「這超好吃，湯頭好喝，可惡，看了好想去買來吃」、「這個米粉很好吃！尤其攀上油蔥後吸入，香！」、「看完文章滑哀居就看到營養師推薦的低熱量晚餐，米粉+雞胸肉，太酷了吧」、「沒吃過，看妳吃我突然想吃了」、「我超愛這個，都買一包一包的 一次買五包」。

但也有網友表示，因為這款肉燥米粉的外觀和鮮蝦口味的泡麵實在太像，因此「拿錯」的事件也不少，「知道，但我是眼殘拿錯的，打開整個超崩潰」、「原來我不是第一個因為拿錯吃過的」、「我也眼瞎買錯過，不過還滿好吃，就覺得心情沒那麼差哈哈哈哈」。

另外還有網友分享銷魂吃法，「這個超好吃，我都用鍋子煮再打一顆蛋攪散，超清爽超好吃，真心推薦」、「我們家從小只吃這個，到現在只要吃宵夜，就會第一優先選擇他，打個蛋無敵讚」（編輯：郭佩蓉）

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