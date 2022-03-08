女綻女盛！慶國際婦女節　台中新住民分享女力故事

▲台中市政府社會局委託社團法人台灣陽光婦女協會，昨（7）日舉辦「女綻女盛-女力故事分享記者會」。（圖／台中市政府）
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▲台中市政府社會局委託社團法人台灣陽光婦女協會，昨（7）日舉辦「女綻女盛-女力故事分享記者會」。（圖／台中市政府）
記者李芷涵/綜合報導
2022-03-08 09:25:55
《四方報》報導，慶祝38國際婦女節，台中市政府社會局委託社團法人台灣陽光婦女協會，昨（7）日舉辦「女綻女盛-女力故事分享記者會」，邀請性別政策綱領六大面向中勇於突破框架、表現傑出的38位女力代表，和大眾分享生命故事。社會局長彭懷真頒贈感謝狀給38位偉大女性，並送上玫瑰花，呼應1908年紐約婦女遊行口號「麵包與玫瑰」，期待女性成為家庭支柱的同時，也可以擁有自己的生活。
彭局長表示，今年國際婦女節的主題為「消除偏見（Break The Bias）」，台中市女性人口比例佔50.9％，女力已成為台灣的重要力量，不只人數過半，更在各行各業、各個角落發光發熱。今年從六大核心議題－「權力、決策與影響力」、「就業、經濟與福利」、「教育、文化與媒體」、「人身安全與司法」、「健康、醫療與照顧」及「環境、能源與科技」中選出38位女力代表，感謝她們對關係、家庭、生活、工作、社群等的努力與堅持，展現女性堅強的毅力與耐力，在各領域中深根、綻放。
今年的38位女力代表，清水農會總幹事顏秋月女士，過去也是清水區首位女性區長，她來自海線農村，憑著一顆為民服務的心，從政20多年，深耕基層、照顧農民。主任檢察官洪淑姿積極投入婦幼保護安全，結合網絡，建立在地團隊合作模式，推動性侵害案件一站式服務，體貼被害人，不讓訊問造成二次傷害。新住民楊采瑩女士遠嫁來台，在北屯婦培中心協助下，憑藉自身努力，不但擔任新住民語文教學支援人員，更發展料理包宅配事業。
社會局進一步指出，信望愛智能發展中心執行長林寶珍，以家長身份，創立當時台中縣第一家機構，開啟身障服務專業化的進程，歷年評鑑均獲「優等」佳績，為在地身障者開創人生的一片天空。節目主持人文真在九二一地震時堅守崗位報導災情，深入災區關心災民，秉持健康、快樂、希望的初衷，投身廣播40多年，持續陪伴聽友。
社會局表示，為了培植發揮更多女性的能力，台中市現有8處婦女及新住民培力中心及1處婦女及新住民培力平台。透過國際婦女節慶祝活動，希望讓大家看到女性在各行各業的堅持、奉獻與突破，思索並捍衛婦女權益，效仿她們的奮鬥精神。