莫讓台中變「高譚市」　民眾黨籲減煤珍愛媽媽的肺

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公衛專家、台大流行病學博士尚君璽表示，過去30年來臺灣的肺癌成長4倍，其中肺腺癌佔女性肺癌病例超過8成。根據醫療公衛界看法，肺腺癌病患遽增主要原因就是空污。中南部嚴重程度遠超過工廠數快速遞減的北部地區，尤以台中、彰化發生率居全島之冠。根據中山醫大研究，中部地區肺腺癌新診斷人數有逐年增加的趨勢，2014年起，每年平均增加男性13.05人、女性23.90人。
尚君璽說，肺腺癌集中在40-60歲的女性中壯年族群。這個階段的女性不只在職場扮演舉足輕重的角色，在家庭中更是高齡父母與先生孩子的重要支柱，一旦罹病甚至病故，將造成無法彌補的痛苦與遺憾。
民眾黨台中市黨部指出，空污一直是台中市民的夢魘，中火燃煤不僅是中部地區主要空污來源，更不符合全球低碳排、減緩暖化的環保訴求。在國際婦女節的這天，民眾黨呼籲正視空污病、保障婦女健康權利，並主張中火即刻降載，尊重台中市地方自治減煤條例實質意涵；中科廠區附近居民優先實施肺腺癌篩檢，由相關企業社會責任項目支援費用；此外，台中市議會應成立空氣汙染監督委員會。
市府則以新聞稿回應，表示自市長盧秀燕上任以來推動「藍天白雲行動計畫」，3年來空品改善已略見成效，其中PM2.5平均改善約21%、空品不良日數從每年平均71天降低為37天。中火污染排放量部份，燃煤量自2019年起，從原先每年1,597萬噸減少逾3百萬噸生煤。