女人挺女人從體制內做起　盧秀燕：珍愛自己佳節快樂

今天是婦女節，六都唯一的女市長盧秀燕今自豪表示，台中市政府重視女性議題與兩性平權，自她上任以來，全台中市協助制定政策、奉獻意見的222個委員會，符合性別比例的數字從68.52%提升到92.79%。她也祝福所有女性都能「珍愛自己，佳節快樂」。
記者顏幸如/台中報導
2022-03-08 13:58:32
盧秀燕上任以來民調居高不下，根據《ETtoday新聞雲》今（8日）公布的台中市長選舉調查結果，63.1%台中市民對她的施政表現感到滿意，且支持者年齡較無明顯的差異。若分別PK民進黨可能對手前市長林佳龍、立院副院長蔡其昌、立委何欣純，依序領先12.3%、20.4%、23.6%；即使加入台灣民眾黨的台北市副市長蔡炳坤形成三腳督，差距亦不大。
盧秀燕今公佈自己上任3年來，在體制內落實兩性平權的成績單，她表示台中市的女性公務員比例為六都第二，3萬多名公務員有55%是女性，但自己上任前，222個委員會的任一性別比例符合1/3以上者，卻只有68.52%。
盧秀燕指出，這些委員會分屬於不同局處，協助制訂政策，她注意到女性角色不夠，恐影響施政平等，因此不斷改革，如今性平比達92.79%，僅少數委員會因專業人才難覓等問題，尚未達標。
盧秀燕說，除了府內政務做到婦女參與的角色要公平，行政院剛頒發的109年各縣市政府性別平等績效評比，台中市獲得性別平等金馨獎、創新獎、績效卓越獎等3大獎項。此外，新住民社區服務據點與公托公幼場地大為增加，生育津貼今年起從一胎一萬提高為二萬，都是減輕婦女負擔、彰顯女力的行動。