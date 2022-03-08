盧秀燕籲中央修法 蔡其昌諷：台中市民需要有肩膀的市長
台中大火6死，市長盧秀燕呼籲中央應修法，解決囤物危及公共安全的問題。立法院副院長蔡其昌卻火力全開，批評盧秀燕遇到社會重大矚目事件，不是斷尾求生，就是把問題拋給中央，就是不肯面對老舊社區的沈痾，「如果所有事情都要推給別人，都要當不沾鍋，台中市民有何保障？」
記者顏幸如/台中報導
2022-03-08 17:18:24
台中市6日發生興中街出租大樓大火，造成6死6傷，市長盧秀燕今（8日）在市政會議中，針對私人囤物行為導致造成逃生困難，建議中央應修法。民進黨籍立法院副院長蔡其昌批評盧秀燕遇事就當不沾鍋。
蔡其昌在臉書寫下「台中市民需要一個有肩膀的市長」，並列出近期4樁重大社會矚目事件的後續發展，包括：
一、瑪莎拉蒂惡少事件，市長切割基層、撤換地方派出所長，面對媒體訪問只會說謝謝！
二、台中托嬰中心集體虐嬰事件，市長斷尾求生，宣布局長科長自請處分之後，至今沒有下文！
三、台中空汙持續嚴重，「市長換人空氣換新」淪為口號，只能拿台中火力發電廠當政治提款機，掩飾空汙改善不力！
四、台中6死大火事件，3年來經稽查開罰24次的建物，明知堆積狀況完全沒有改善卻無視，沒有更積極的作為釀成悲劇，市長又推給中央說「國家該修法！」
蔡其昌批評，盧秀燕擔任市長以來，火災死亡人數頻頻居六都之冠。但台中市老舊社區問題沈痾已久，除了道歉與慰問，老舊的大樓、弱勢的住民，都需要市府更積極的關心。包括廣設社會住宅、公辦都更、補助危老建築改善，都是市政府應該即刻思考的課題。