COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

盧秀燕籲中央修法　蔡其昌諷：台中市民需要有肩膀的市長

▲台中發生大火6死事件，立法院副院長蔡其昌認為，該案突顯老舊社區沈痾已久。（資料畫面／台中市消防局提供，2022.03.08）
▲台中發生大火6死事件，立法院副院長蔡其昌認為，該案突顯老舊社區沈痾已久。（資料畫面／台中市消防局提供，2022.03.08）

記者顏幸如/台中報導

2022-03-08 17:18:24

台中大火6死，市長盧秀燕呼籲中央應修法，解決囤物危及公共安全的問題。立法院副院長蔡其昌卻火力全開，批評盧秀燕遇到社會重大矚目事件，不是斷尾求生，就是把問題拋給中央，就是不肯面對老舊社區的沈痾，「如果所有事情都要推給別人，都要當不沾鍋，台中市民有何保障？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
台中市6日發生興中街出租大樓大火，造成6死6傷，市長盧秀燕今（8日）在市政會議中，針對私人囤物行為導致造成逃生困難，建議中央應修法。民進黨籍立法院副院長蔡其昌批評盧秀燕遇事就當不沾鍋。

蔡其昌在臉書寫下「台中市民需要一個有肩膀的市長」，並列出近期4樁重大社會矚目事件的後續發展，包括：
一、瑪莎拉蒂惡少事件，市長切割基層、撤換地方派出所長，面對媒體訪問只會說謝謝！
二、台中托嬰中心集體虐嬰事件，市長斷尾求生，宣布局長科長自請處分之後，至今沒有下文！
三、台中空汙持續嚴重，「市長換人空氣換新」淪為口號，只能拿台中火力發電廠當政治提款機，掩飾空汙改善不力！
四、台中6死大火事件，3年來經稽查開罰24次的建物，明知堆積狀況完全沒有改善卻無視，沒有更積極的作為釀成悲劇，市長又推給中央說「國家該修法！」

蔡其昌批評，盧秀燕擔任市長以來，火災死亡人數頻頻居六都之冠。但台中市老舊社區問題沈痾已久，除了道歉與慰問，老舊的大樓、弱勢的住民，都需要市府更積極的關心。包括廣設社會住宅、公辦都更、補助危老建築改善，都是市政府應該即刻思考的課題。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
您認為台灣目前是否缺電？

您認為台灣目前是否缺電？

繼續作答
即時
推薦閱讀