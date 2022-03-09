手機舊號讓大S閃電再婚 新北藍營議員PO服務處電話玩梗
藝人大S徐熙媛昨（8）日宣布閃電結婚，而之所以能和韓籍老公「酷龍」具俊曄重新接上線，居然是靠20多年前的手機舊號碼；消息一出，使得檢視自己手機號碼用了多久，成為婦女節最熱門的話題。
記者陳志仁／新北報導
2022-03-09 12:35:04
新北市議員江怡臻、陳偉杰也搭上這股的風潮，藉這個話題玩梗，紛紛在臉書上PO出自己服務處的電話；強調服務處的號碼從當選以來從沒換過，呼籲民眾可以多多來電，甚至能透過LINE作24小時的選民服務。
江怡臻表示，沒有想到一隻電話居然有這樣的神奇魔力，能夠連結一段感情，而選民跟議員之間的關係也是這樣，雖可能在平時沒事情的時候，兩者都不會有太多的交集，但是服務處的電話、臉書及LINE一直暢通，只要民眾需要，隨時都可尋求幫忙或是表達心聲。
江怡臻說，包括議員陳偉杰、王威元也在臉書PO出自己的電話，希望透過臉書的串聯，表達對於民眾的重視，也盼民眾繼續鞭策；此外，包括像是新北消防發爾麵、三峽李梅樹博物館等在地的景點，也紛紛響應，邀請民眾隨時都可以再訪，這次的電話號碼事件，讓人更加去珍惜每段緣分。
許多民眾也在江怡臻的臉書貼文底下留言，像是「認真的用心的好議員，熱線你和我，一級棒」、「希望議員20年後也一樣能為民服務」，表達支持；民眾也於陳偉杰的臉書留言，「電話不換！幸福自然來」、「全力支持淡水C 羅！」等等。