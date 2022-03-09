家當燒光人受傷只安置10天　林靜儀批盧秀燕漠視弱勢

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陳情人指出，市長盧秀燕宣稱這次大火，通過安檢的消防設備有發揮警示功能，但火災發生時，自己完全沒聽到警鈴響，反而是住戶們邊逃邊把阻路雜物搬開、大喊「失火了」通知鄰居們，眾人才得以逃生。
陳情人說，自己從6樓水管爬下來摔到骨折、送醫後即將出院休養，市府人員卻告訴他，接下來會有幾天的旅館可以住，3月15日之後請自己找地方住。
林靜儀痛批：「這就是市府對弱勢者的態度嗎？」她指出受災者久居社會底層，「這些人住在危險、環境不良的地方，就是因為經濟非常辛苦，如果可以一次拿出兩個月押金，為什麼要蝸居在低廉沒保障的惡劣環境，一個禮拜一個禮拜的湊房租？如今家當燒光、受傷撿回一命後暫時失去工作能力，未來要找個地方住，想必更困難了，市府竟然不處理！」
下星期市議會將召開臨時會，林靜儀表示，她已將此陳情案轉給民進黨團議會總召江肇國，也呼籲請市府應持續伸出援手，別讓弱勢者繼續活在安全的威脅中。
市府稍後發出新聞稿回應，指已在火災後2天內完成面訪，採一戶一社工、單一窗口服務，提供證件申請、急難救助、租屋等相關資訊和資源連結，同時結合民間旅館提供臨時短期住宿安置，以災害發生之日起算至多10日，共有31名受災戶接受安置，住宿和三餐費用由市府負擔，全力協助受災住戶度過難關。