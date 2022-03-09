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家當燒光人受傷只安置10天　林靜儀批盧秀燕漠視弱勢

▲台中興中街大火，弱勢租戶們家當被燒光，圖為房東莊麗卿被消防人員救出。（資料畫面／民眾提供，2022.03.09）
▲台中興中街大火，弱勢租戶們家當被燒光，圖為房東莊麗卿被消防人員救出。（資料畫面／民眾提供，2022.03.09）

記者顏幸如/台中報導

2022-03-09 12:39:04｜2022-03-09 12:40:49

台中市興中街6日惡火造成6死6傷，也燒出社會底層悲歌。民進黨立委林靜儀指控，市府不重視弱勢者權益，只打算安置大火災民到15日，就要他們另覓棲身之地。市府則表示已提供31受災戶包括租屋等相關資訊，若須纾困可向社工反映。

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林靜儀今（9日）上午和多位民進黨台中市議員舉行記者會，批評盧市府不斷將社宅用地賣給財團，導致弱勢者權益變成空談。服務處在記者會前接到火災受害者電話陳情，指自己還在醫院養傷，卻即將流落街頭。

陳情人指出，市長盧秀燕宣稱這次大火，通過安檢的消防設備有發揮警示功能，但火災發生時，自己完全沒聽到警鈴響，反而是住戶們邊逃邊把阻路雜物搬開、大喊「失火了」通知鄰居們，眾人才得以逃生。

陳情人說，自己從6樓水管爬下來摔到骨折、送醫後即將出院休養，市府人員卻告訴他，接下來會有幾天的旅館可以住，3月15日之後請自己找地方住。

▲林靜儀指控台中市政府只安置火災災民10天，弱勢者未來恐流離失所。（圖／記者顏幸如攝，2022.03.09）
▲林靜儀指控台中市政府只安置火災的災民10天，弱勢者未來恐流離失所。（圖／記者顏幸如攝，2022.03.09）
林靜儀痛批：「這就是市府對弱勢者的態度嗎？」她指出受災者久居社會底層，「這些人住在危險、環境不良的地方，就是因為經濟非常辛苦，如果可以一次拿出兩個月押金，為什麼要蝸居在低廉沒保障的惡劣環境，一個禮拜一個禮拜的湊房租？如今家當燒光、受傷撿回一命後暫時失去工作能力，未來要找個地方住，想必更困難了，市府竟然不處理！」

下星期市議會將召開臨時會，林靜儀表示，她已將此陳情案轉給民進黨團議會總召江肇國，也呼籲請市府應持續伸出援手，別讓弱勢者繼續活在安全的威脅中。

市府稍後發出新聞稿回應，指已在火災後2天內完成面訪，採一戶一社工、單一窗口服務，提供證件申請、急難救助、租屋等相關資訊和資源連結，同時結合民間旅館提供臨時短期住宿安置，以災害發生之日起算至多10日，共有31名受災戶接受安置，住宿和三餐費用由市府負擔，全力協助受災住戶度過難關。

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