美專家：俄軍攻烏克蘭陷泥淖　北京應引以為戒

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首先且最重要的教訓是，入侵的軍隊永遠不能低估他國人民捍衛國土的意志。美國在越戰和伊拉克戰爭中學到這個慘痛教訓，俄軍也漸漸在烏克蘭的巷戰中深刻體會。
文章寫道，俄軍表面上占盡上風，入侵後卻遭遇烏克蘭正規軍和反抗軍頑強抵抗，大量老百姓為捍衛國土，拿起AK-47自動步槍和自製汽油彈對抗俄軍，令人印象深刻。台灣會有多少人民拿起武器對抗中共解放軍入侵，目前不得而知，但烏克蘭街頭每天呈現的英勇事蹟足以使北京引以為戒。
其次，北京應自問共軍為實際戰鬥做了多少準備。
葛來儀與白明說，就算共軍掌握攻台裝備與能力，俄軍在烏克蘭意外陷入泥淖仍凸顯作戰計畫用途有限。部分俄國士兵見到烏克蘭平民用肉身阻擋坦克前進，意識到自己不被視為「解放者」，深感震驚，不戰就放下武器，共軍部隊也可能這麼做。
此外，俄軍雖在車臣、敘利亞、喬治亞等地有作戰經驗，仍在烏克蘭深受後勤與部隊協調問題困擾，傷亡慘重。共軍1979年後就沒有打仗，欠缺實戰經驗，而且共軍部隊必須跨海才能登陸台灣，與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）對烏克蘭發動陸路戰爭相比複雜許多。
俄羅斯入侵烏克蘭後，歐洲與亞洲多國政府願犧牲自身經濟對俄羅斯祭出史無前例的制裁、企業紛紛撤資或暫停在俄羅斯營運。文章寫道，就算經濟孤立中國困難許多，俄羅斯的遭遇仍值得北京警惕。
俄羅斯因入侵烏克蘭而在聯合國大會遭141個會員國譴責，葛來儀與白明認為，支持共軍犯台的國家將寥寥可數。中國為避險，未在俄烏戰爭中軍事援助俄羅斯；莫斯科可能因此不在物質上支持共軍侵台，這將讓北京陷入朋友所剩無幾的局面。
文章提到，中共總書記習近平也應留意俄烏開戰後瑞典、芬蘭加入北大西洋公約組織（NATO）相關討論迅速增加的態勢。北京如對台動武，中國部分鄰國可能與美國走得更近；即使共軍沒攻下台灣，印度與菲律賓、越南等南海主權聲索國仍可能形成更堅定的反中聯盟。
不過，葛來儀與白明提醒，俄烏戰爭也值得台灣借鑑，「如果要找時間重新評估防禦策略、找出要取得的適當非對稱能力與武器、讓它們與可信的作戰準則搭配，現在正是時候」。（編輯：郭中翰）1110310