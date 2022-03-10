全家這區被搬光？買一送一狂掃貨 驚見「2小字」別衝動
超商定價不會起起伏伏，因此不像網購會有標高價再打折的情況，只要超商開跑「買一送一」，就代表是實質的半價活動，如果商品不錯，往往吸引民眾瘋狂掃貨。隨著天氣回溫，全家許多溫罐商品開始買一送一，包括高單價的桂圓紅棗茶、台農保久乳、統一阿華田等，活動才開跑1天，有些店舖的溫罐區已被搬光，但眼尖的網友發現DM上印著「5D」，要眾人千萬別衝動。
記者黃韻文/綜合報導
2022-03-10 11:40:55｜2022-03-10 12:24:41
近日天氣回溫，民眾對於熱飲需求降低，全家專賣溫罐商品的「溫心小館」開始促銷，網友發現保久乳、阿華田、紅棗茶等熱門飲品，全部祭出買一送一，等於只要半價。活動才剛開跑1天，就有人反應附近門市已經「賣光光」，還有網友發問能不能趁半價買整箱回家放。
內行的網友立刻跳出來提醒，加熱過的商品不能再依瓶身上的保存期限存放，也有人眼尖發現，促銷DM上都印了小小兩字「5D、6D」，猜測是不是代表加熱後的保存天數？全家超商回覆《NOWnews今日新聞》表示，「5D」代表商品放入溫罐機後只能存放5天，店員會在瓶底標記新的保存期限，第5天會下架報廢，不會再移出販售。
另有腦筋動得快的網友提議：「那拿冰箱的應該也是買一送一吧？條碼一樣。」對此全家也回應，買一送一的桂圓紅棗茶、紅玉薑茶、台農保久乳、統一阿華田及麥香奶茶，都屬於特殊的溫罐商品，並未在冷藏區上架販售。