新北工服業普查處揭牌　主計處：這區訪查數超過12縣市

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外界關切前2次普查工業、服務業的家數、從業員工人數、生產總額結果及趨勢為何？主計處長吳建國說，105年工業部門家數、從業員工人數及生產總額分別為58,834 家、556,860人、23,272 億元，較100年分別成長12.10%、1.59%及4.55%；105年服務業部門家數、從業員工人數及生產總額分別為163,764 家、757,227人、12,906 億元，較100年分別成長16.81%、17.45%及19.41%。
吳建國分析，近2年受到COVID-19疫情的影響，預期本次普查家數成長將趨緩，呈現小幅成長；此外，就105年各中行業別的生產總額觀察，前3大產業分別為電腦、電子產品及光學製品製造業、批發業及電子零組件製造業，其生產總額分別為6,154億、3,475億元及3,470億元，分別占全國該業41.84%、16.71%及8.51%。
主計處經濟統計科長邱淑美補充，今年5月18日至6月30日開放網路填報，6月1日至7月31日全面展開地毯式的訪查作業；本次普查本市共有236,090家受訪單位，為全國數量最多，新北又以板橋區的31057家居冠，遠超過宜蘭縣、苗栗縣、新竹市、南投縣、嘉義縣、花蓮縣、嘉義市、基隆市、台東縣、澎湖縣、金門縣及連江縣等12縣市。