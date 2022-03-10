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新北工服業普查處揭牌　主計處：這區訪查數超過12縣市

▲「新北市工業及服務業普查處」今日舉行揭牌的典禮，包括新北市副市長謝政達（右四）、行政院主計總處國勢普查處長陳憫（左四）等人都出席。（圖／記者陳志仁攝影，2022.03.10）
▲「新北市工業及服務業普查處」今日舉行揭牌的典禮，包括新北市副市長謝政達（右四）、行政院主計總處國勢普查處長陳憫（左四）等人都出席。（圖／記者陳志仁攝影，2022.03.10）

記者陳志仁／新北報導

2022-03-10 11:32:27

「新北市工業及服務業普查處」今（10）日舉行揭牌典禮，新北市政府主計處表示，本次普查共24萬餘家的受訪單位，為全國數量最多；普查的目的在蒐集工業及服務業營運狀況、資源分布、資本運用、生產結構，及其他相關產業經濟活動狀況。

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新北市副市長謝政達指出，依統計法的規定，工業及服務業普查每5年舉辦1次的基本國勢調查，也是工商產業5年1次的總體檢，自民國43年首次創辦以來，迄今已辦理13次，本次是第14次舉辦；近2年受到疫情的影響，在此經濟轉型的關鍵時刻，透過普查的結果，提供政府作為制定重要經建計畫的釐訂、工業區開發、產業輔導政策制定，及地方產業發展策略研擬等參考。

外界關切前2次普查工業、服務業的家數、從業員工人數、生產總額結果及趨勢為何？主計處長吳建國說，105年工業部門家數、從業員工人數及生產總額分別為58,834 家、556,860人、23,272 億元，較100年分別成長12.10%、1.59%及4.55%；105年服務業部門家數、從業員工人數及生產總額分別為163,764 家、757,227人、12,906 億元，較100年分別成長16.81%、17.45%及19.41%。

吳建國分析，近2年受到COVID-19疫情的影響，預期本次普查家數成長將趨緩，呈現小幅成長；此外，就105年各中行業別的生產總額觀察，前3大產業分別為電腦、電子產品及光學製品製造業、批發業及電子零組件製造業，其生產總額分別為6,154億、3,475億元及3,470億元，分別占全國該業41.84%、16.71%及8.51%。

主計處經濟統計科長邱淑美補充，今年5月18日至6月30日開放網路填報，6月1日至7月31日全面展開地毯式的訪查作業；本次普查本市共有236,090家受訪單位，為全國數量最多，新北又以板橋區的31057家居冠，遠超過宜蘭縣、苗栗縣、新竹市、南投縣、嘉義縣、花蓮縣、嘉義市、基隆市、台東縣、澎湖縣、金門縣及連江縣等12縣市。
 


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