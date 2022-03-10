鎖國2年！馬來西亞4/1將迎國際客 未完整接種仍得隔離
馬來西亞8日時全面開放邊境，已經完整施打疫苗的國際旅客就能入境免隔離。馬國當局希望能藉此帶動經濟與觀光業復甦。不過馬國國會議員凱瑞（Khairy Jamaluddin）9日表示，若疫苗接種不全，國際旅客飛抵後還是要隔離5天。
記者李澍/綜合報導
2022-03-10 13:09:24
根據外媒The Edge Markets報導，馬來西亞首相依斯邁沙比里（Ismail Sabri Yaakob）8日宣布全面開放邊境，藉此提高國際觀光客的到訪率，帶動經濟與觀光業復甦。入境新規定將自4月1日上路，屆時國際旅客如果已經完整施打疫苗，只要在出發前PCR檢測陰性，入境後1小時接受RTK快篩也呈陰性的話，就可以自由移動。對於想要前往馬國旅遊的觀光客來說，可說是天大的好消息。
但馬來西亞現階段防疫工作正在轉型，當局仍嚴密監控疫情。馬國衛生部先前表示，即使新規於4月1日上路，但如果旅客沒有完全接種疫苗，抵達馬來西亞後還是要遵守當地的防疫規定，包括無法在餐廳內用。馬國國會議員凱瑞（Khairy Jamaluddin）9日更表示，若疫苗接種不全，國際旅客飛抵後還是要隔離5天。
目前，國際旅客只能通過新加坡與浮羅交怡（Langawi）的旅遊泡泡入境馬來西亞。凱瑞表示，陸路的入境新規將會逐一宣佈。馬來西亞陸路與新加坡、泰國、汶萊、印尼的加里曼丹接壤，因此，陸路交通的入境政策受到周圍東南亞國家的高度關注。
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