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少年打工遭老闆凌虐截肢！屏東監獄受刑人獄中集資送暖

▲少年獲救後與母親相擁而泣。（圖／NOWnews資料照）
▲少年獲救後與母親相擁而泣。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-03-10 13:00:51

彰化縣一名羅姓少年（17歲），日前打工卻遭老闆持電擊器虐待，導致羅男右腳2至4趾壞疽截肢，事後羅母希望能透過被害人保護協會爭取醫療費，不料卻因二審法官認定，羅男腳趾並未全部切除，故未達重傷害標準，此判決也導致羅母領不到補助，但沒想到屏東監獄10名受刑人，知悉此事後集資1萬6000元資助羅母，讓羅母十分感動。

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▲被害少年他的胸前及雙腳共有超過100個暗色傷痕。（圖／NOWnews資料照）
▲被害少年他的胸前及雙腳共有超過100個暗色傷痕。（圖／NOWnews資料照）
據了解，羅姓少年2020年時為了幫助家中減輕經濟壓力，遂透過人力仲介，到從事外包工程的詹姓男子與黃姓男子的公司工作，不料這卻是悲劇的開始，2名惡老闆在109年3月起就經常以工作不力為藉口，對羅男實施暴行，不僅逼他吃狗屎、狗尿，還將他當作人形標靶，持BB槍狂射500發來取樂，導致其全身上下佈滿彈痕瘀青，時至今日，羅男還是無法走出陰影，受創傷後遺症所苦，半年前還因此住進精神科醫院治療。

▲羅姓少年還因此截肢。（圖／NOWnews資料照）
▲羅姓少年還因此截肢。（圖／NOWnews資料照）
整起事件，經過1年多的纏訟，2名惡老闆各被判刑11年10月、8年8月，但二審法官認為，羅男傷勢尚難認已達重傷害之程度，也因此導致羅男無法領取重傷害補助資格，讓家中原本就不寬裕的情形，更加雪上加霜；此案被爆出後，被屏東監獄的受刑人看到，並表示很同情羅男遭遇，想予以幫助，並把在獄中存下的錢贈與羅母，以表慰問之情。（編輯：陳苾暐）

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