范少勳不落下男兒淚　手寫信逼哭施名帥

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《阮三个》第三季本周五將播出第４集，本集由黃瀞怡(小薰)與其表妹擔任入住嘉賓，以及來度蜜月的新婚夫妻。眾人在討論行程安排時，施名帥好奇詢問她是否喜歡水上活動，平時沒事喜歡待在家的黃瀞怡，不料竟語出驚人表示自己「喜歡床上活動」，下一秒才趕緊解釋：「我喜歡睡覺啦！」惹得施名帥大笑表示：「她跟我是同一族的啦，為了不長瘡才肯翻身動一下」，言談之中展現兩人的宅力十足。
成員們與製作單位原本討論要安排去山上玩的行程，卻慘遭黃瀞怡拒絕，笑稱：「我一聽到爬山行程就只想說『你真的不要鬧了！』，我家就是在山頂上，你還要叫我去爬山！？可以不要鬧嗎！」因此將行程臨時改為在民宿裡手作甜點「西西里檸檬凍」，突發狀況展現實境節目沒有腳本的特點，也為節目增添更多驚喜。
范少勳因為工作關係，這次只能在民宿待短短四天三夜，在最後要離開的前一晚，特地準備一封手寫信，為楊貴媚、温貞菱、施名帥各自寫了一段話，舉止之間表現出他滿滿的不捨。曾在餐車特別節目與他搭檔「漢堡兄弟」的施名帥表示：「那天晚上他在跟我借紙筆的時候，就知道應該是要寫信給我們。」雖然早有心理準備，但在讀信的過程中，感性內容依舊逼出眾人眼淚，施名帥又哭又笑地說：「為什麼要搞成這樣！」
范少勳在接受訪問時分享這次以客人身份入住的感想，提起自己沒辦法參與民宿的經營過程，尤其面對與好兄弟施名帥的身分改變，不甘心地表示：「我很喜歡跟帥(施名帥)一起做東西，那感覺很熟悉，但這次是只有他一個人，那個改變是，從我們一起學會一件事情，到他自己學會越來越多事情。」楊貴媚也表示：「我其實自己也不知道阮三个到底有甚麼魔力，來參加過的人都產生像家人般的情感！」（編輯：薛羽彤）