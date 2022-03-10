新制教召第6日　召員訓練「阿祖級」45手槍打靶

陸軍第六軍團步兵第206旅「新制14天教育召集訓練」今（10）日上午進行10公里武裝行軍，下午於大崗靶場實施建制武器實彈射擊，區分45手槍及T74排用機槍，藉由實務實作的訓練，提升後備部隊臨戰能力。
記者呂炯昌／台北報導
2022-03-10 20:59:22｜2022-03-10 21:00:45
根據軍聞社報導，召員在射擊指揮官的口令誘導下，進行T74排用機槍歸零射擊，以及45手槍基本射擊，並由助教指導彈著分析，精進射擊技巧。陸軍第六軍團表示，透過實彈射擊，可使召員掌握武器射擊要領，同時培養戰場抗壓能力及心理素質，以蓄積後備整體戰力，堅實國土防衛能量。
45手槍正式名稱為M1911手槍，是一款於1911年開始生產的半自動手槍，使用.45ACP口徑子彈，因而俗稱45手槍。美軍於一次世界大戰開始使用45手槍參戰，一直到1980年代才由貝瑞塔M9手槍取代，一共生產270萬把M1911系列手槍，至今全球仍有許多45手槍愛好者。
國軍的45手槍有兩大來源，一是二戰期間美國軍援，另一來源是國軍仿造的T51手槍。45手槍堪稱國軍年紀最大單兵武器，服役都超過60年以上，由於裝備機件老舊、槍膛磨損嚴重、後座力大、重量過重，許多官兵射擊時抱怨難以操作、擊中目標，且裝彈量只有7發，不符現代戰場需求。
為汰換45手槍，國防部在2018年編列3億6862萬多元，分5個年度採購1萬404把，使用9公厘口徑彈藥的T75K3手槍。但後備部隊教召仍使用45手槍，日前陸軍裝訓部舉辦的M41A3戰車除役典禮，戰車官兵也仍使用45手槍。