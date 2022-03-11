蒲亭怒炒8將領！傳超氣「這機關」：讓他以為烏克蘭很弱
俄羅斯上月24日開始，對烏克蘭發動「特殊軍事行動」，外界一度憂心以俄軍的實力，恐怕會在短時間內就拿下烏克蘭首都基輔。然而，戰事至今已超過2週，進展卻似乎不那麼順利。有外媒報導稱，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）對此大發雷霆，已至少炒了8名將領魷魚，也對俄國情報單位「聯邦安全局（FSB）」深感不滿，因為之前是FSB告訴他，烏克蘭很弱，受到攻擊就會輕易放棄。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-03-11 07:18:59
綜合《每日郵報》等外媒報導，烏克蘭安全委員會主席丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）表示，自衝突開始以來，已有約8名俄羅斯將領或指揮官被解職，因為原先採取的閃電戰效果不如預期，導致莫斯科在面臨挫敗後須急忙調整戰略。
報導指出，蒲亭還對聯邦安全局的表現怒不可遏，因為他們向他提供的情報顯示，烏克蘭相當脆弱，充滿了新納粹組織，如果受到攻擊就會輕易放棄。
英國退役軍情上校英格拉姆（Philip Ingram）告訴《泰晤士報》，蒲亭對情報機關顯然非常憤怒，並指責他們向他灌輸了錯誤建議，導致對烏克蘭的決策失誤，讓俄軍遭受比預期要高的傷亡。
烏克蘭方面聲稱，俄羅斯在戰事持續的2週內折損了多達1萬2千人；歐洲情報部門的評估則是6千至9千人；美國則更低，不超過3千人。
報導提到，無論哪個數字被證明最為準確，幾乎可以肯定都比蒲亭發動襲擊時的預期還要多，因他原本期望戰爭會在幾天內就結束。