地瓜葉加水炒完「浮一層油」！婆媽看了全搖頭：整盤煮錯
地瓜葉含有豐富營養，是現代人心目中的健康蔬菜，不過要炒的好吃也需要技巧，就有一名網友透露，媽媽在炒地瓜葉時，盛盤看起來像泡在水裡，上頭還浮了「一層油」，讓他看了很害怕，因此求助問「地瓜葉加水炒…這是正常的嗎？」貼文一出立即引起熱議，不少網友建議，加水的量一定要拿捏好：「加水是對的，但是加的量太多會整盤變錯的！」
編輯中心/綜合報導
2022-03-11 11:25:53
該名網友昨（10）日在Dcard中貼文，他以「炒地瓜葉有在加水的嗎」為題，表示媽媽炒了一道看起來湯湯水水的地瓜葉，盛盤後看起來像泡在水裡，上面卻浮了一層油，讓他看了相當害怕，「因為不想傷媽媽的心，我不敢說也不敢拍照」，因此求助網友：「有人能幫我解惑一下，地瓜葉加水炒…這是正常的嗎？」
貼文曝光後，網友們全指出，加水是正常的，但量不能過多，必須要拿捏好，「通常都會加，比較不會黏鍋也比較不會焦」、「應該是水加太多了吧，我炒菜也會加一點水啊，像鐵板燒一樣」、「只要是炒的，通常都會需要加一點點水來加速熟成跟幫助入味，乾炒容易燒焦或是沒入味」、「加水是對的，但是加的量太多會整盤變錯的」、「我會加一點點水，幫助鹽融化讓菜的味道是平均的，不過通常起鍋的時候已經燒乾了，裝盤後會有一點菜汁是因為菜出水」。
也有網友分享其他煮法，「地瓜葉用雞油炒超棒的」、「我家都會先燙過，然後爆香蒜頭再把地瓜葉丟進去炒一下，超好吃，夠軟也夠脆」、「地瓜葉大火炒一下就熟了，不用加水啦」、「地瓜葉要加皮蛋」、「我還會加皮蛋煮成稀稀的樣子，好吃」。（編輯：賴禹妡）