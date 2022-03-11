▲ Kia EV6 新台幣 154.9 萬起售起跑！首批限量 300 台享專屬禮

我是廣告 請繼續往下閱讀
EV6 作為 Kia 首款純電動車型，以純電動車專屬的全新「E-GMP 電動全球模組化平台」研發打造，擁有 325ps 與 61.7kg-m 最大性能表現，零至一百公里加速只需 5.2 秒。EV6 也具備出色電能管理，搭載5 8kWh / 77.4kWh 的高壓鋰電池組並擁有 800V 電池系統，在 240KW 超高速充電支援下，從 10% 充電至 80% 僅需 18 分鐘，且僅需要 4.5 分鐘就能補足行駛 100 公里的電量。在增程版電池、六種智慧動能再生制動系統的搭配下，EV6 更可達成超過 500 公里的最大續航里程。此外，EV6 同時支援 V2L 車外電器電源分享，提供日常生活多元便利的實用性。
以嶄新設計，結合智能安全科技
EV6 擁有獨到美學設計，車頭的天翔之翼數位日行燈，與雙月之刃尾燈組相呼應；EV6 內裝設計搭載雙 12.3 吋全景曲面顯示螢幕，搭配 64 色可調式氣氛燈，並搭載 14 具「英國之寶」Meridian™頂級環場音響系統。EV6 同時標配符合 SAE Level 2 自動駕駛分級的 DRIVE WiSE 智慧安全輔助系統，並擁有 RSPA 遙控智慧停車輔助系統及 IFS LED 智能前方照明系統（Matrix頭燈）等安全科技。
首批前瞻車主享限量 300 台專屬禮遇
Kia EV6 以 154.9 萬起預售價，於官網開放網路下訂。前瞻車主於預售期間線上刷卡NT 3,000 元訂金，即可享有 15,000 元原廠配件金、V2L 車外電器電源分享（市價 30,000元）、家用充電設備（市價 36,750元）與價值超過 60,000 元跨品牌充電營運商一年免費無限快充（EVALUE 華城電能、TAIL 特爾電力、EVOASIS 源點科技）等前瞻禮遇。EV6 前瞻首演全台巡迴活動也同步於本月展開，首站將於 3/12(六)至 3/13(日)於台南美術館2館跨域展覽廳展演。
Kia EV6 預售價：
|規格
|Light
標準版
|Air
標準版
|Air
增程版
|GT-line
e-AWD增程版
|預售價
|154.9萬
|168.9萬
|179.9萬
|199.9萬