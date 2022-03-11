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Kia EV6 新台幣 154.9 萬起售起跑！首批限量 300 台享專屬禮

▲ Kia EV6 新台幣 154.9 萬起售起跑！首批限量 300 台享專屬禮
▲ Kia EV6 新台幣 154.9 萬起售起跑！首批限量 300 台享專屬禮

2GameSome - 有車賞

2022-03-11 16:25:00

Kia 總代理台灣森那美起亞於今日（3/11）宣布，Kia EV6 以預售價 154.9 萬起正式展開預售，即日起於 EV6 官網頁面線上刷卡 3,000元訂金入主 EV6，即可享有包含原廠配件金、家用充電設備、V2L 車外電器電源分享及 Kia 合作跨品牌充電營運商一年無限免費快充等專屬前瞻禮遇，首批前瞻禮遇限量 300 台。EV6 將於三月展開全台巡迴，首站將於 3/12(六)至 3/13(日)在台南美術館 2 館 - 跨域展覽廳展開。

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創新科技開創全新純電移動體驗

EV6 作為 Kia 首款純電動車型，以純電動車專屬的全新「E-GMP 電動全球模組化平台」研發打造，擁有 325ps 與 61.7kg-m 最大性能表現，零至一百公里加速只需 5.2 秒。EV6 也具備出色電能管理，搭載5 8kWh / 77.4kWh 的高壓鋰電池組並擁有 800V 電池系統，在 240KW 超高速充電支援下，從 10% 充電至 80% 僅需 18 分鐘，且僅需要 4.5 分鐘就能補足行駛 100 公里的電量。在增程版電池、六種智慧動能再生制動系統的搭配下，EV6 更可達成超過 500 公里的最大續航里程。此外，EV6 同時支援 V2L 車外電器電源分享，提供日常生活多元便利的實用性。

嶄新設計結合智能安全科技

EV6 擁有獨到美學設計，車頭的天翔之翼數位日行燈，與雙月之刃尾燈組相呼應；EV6 內裝設計搭載雙 12.3 吋全景曲面顯示螢幕，搭配 64 色可調式氣氛燈，並搭載 14 具「英國之寶」Meridian™頂級環場音響系統。EV6 同時標配符合 SAE Level 2 自動駕駛分級的 DRIVE WiSE 智慧安全輔助系統，並擁有 RSPA 遙控智慧停車輔助系統及 IFS LED 智能前方照明系統（Matrix頭燈等安全科技。

首批前瞻車主享限量 300 台專屬禮遇

Kia EV6 以 154.9 萬起預售價，於官網開放網路下訂。前瞻車主於預售期間線上刷卡NT 3,000 元訂金，即可享有 15,000 元原廠配件金、V2L 車外電器電源分享（市價 30,000元）、家用充電設備（市價 36,750元）與價值超過 60,000 元跨品牌充電營運商一年免費無限快充（EVALUE 華城電能、TAIL 特爾電力、EVOASIS 源點科技）等前瞻禮遇。EV6 前瞻首演全台巡迴活動也同步於本月展開，首站將於 3/12(六)至 3/13(日)於台南美術館2館跨域展覽廳展演。

Kia EV6 預售價

規格

Light

標準版

Air

標準版

Air

增程版

GT-line

e-AWD增程版

預售價

154.9萬

168.9萬

179.9萬

199.9萬

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