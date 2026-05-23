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不認身體有狀況！馬英九：深感錯愕與遺憾

前總統馬英九夫人周美青21日晚突發聲明指出，為了讓馬英九未來的醫療照護能獲得妥善安排，已與馬家親屬達成共識，未來相關對外說明將由馬英九大姊馬以南統一處理，馬英九的健康狀況成為外界關注焦點。律師林智群判斷，（22）日表示，以馬英九的狀態，應該是裁定「輔助宣告」，卻被網友嗆「你是律師，不是醫師，憑什麼說馬總統失智？」林智群今日回應，「馬總統竟然敢反抗周美青，表示他失智的情況蠻嚴重的」，被網友讚爆。林智群今（23）日在臉書發文表示，有網友嗆他：「你是律師，不是醫師，憑什麼說馬總統失智？」；林回覆道，「馬總統竟然敢反抗周美青，表示他失智的情況蠻嚴重的」、「我不懂醫學，但我懂馬英九」；貼文一出被網友讚爆，紛紛留言表示，「你怎麼知道不是老馬的青春期到了？」、「忘了周夫人，但依舊記得金小刀」、「一馬各表」、「忘記老婆的症頭，是失智的徵兆」、「現在才叛逆捏」、「居然⋯被說服了」。馬英九昨日怒回應，妻子和大姐的聲明並未經過他過目、同意，深感錯愕與遺憾，「本人在此鄭重表示，絕不能由馬以南安排或執行本人之醫療等個人事務，也不能由她代表馬家親屬發言，更完全不能同意馬以南的主張，將馬英九基金會事務，全數交由現任的董事會成員處理」。