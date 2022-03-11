Acura Integra量產版正式亮相，200匹有手排或CVT

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2021年底Acura終於推出事隔許久的Integra原型車，但在日前則有消息指出除了六速手排還會有CVT，而稍早前Acura則正式代來量產版Integra，當然是否有CVT也給了答案。
首先Integra量產版與原型車幾乎有著相同的造型，並提供A-Spec運動化外觀套件選配，不僅有專屬空力套件、亮黑色窗框；內裝則有不銹鋼踏板、紅色儀錶指針，對比色車縫線。內裝方面則是首次亮相，格局規劃與Civic頗為相似，7吋可選9吋的中控螢幕搭配實體空調介面，在兼顧簡約科技同時也替駕駛帶來直覺熟悉的操作感受，此外也配備10.2吋數位儀表、無線充電、無線Apple CarPlay/Android Auto、ELS Studio 3D音響系統、主動巡航控制、車道保持輔助、交通標誌識別、交通擁堵輔助等多項先進便利配備。
至於動力部分，Integra如先前所說搭載1.5升渦輪引擎，具有200hp最大馬力輸出，搭配線圈式排氣系統營造更響亮聲浪除了六速手排與LSD限滑差速器也提供CVT變速箱，不過為了符合車型身分所訴求的操駕樂趣，該CVT變似箱也導入Step Shift功能。另外也具備IDS整合動態系統，透過不同模式來改變轉向、懸吊、引擎輸出與變速箱等反應。