有藍白合機會？朱立倫約見？柯文哲：不需要透過媒體放話
台灣民眾黨將在北中南舉辦三場華山論壇，今天第一場就選在高雄舉辦，被問到是否有藍白合的機會，國民黨主席朱立倫也說要跟民眾黨主席柯文哲聯繫約見，柯文哲今（12）日說，真的要聯繫的話，幕僚早就就聯絡了，也不需要透過媒體放話，什麼題目都可以談，也不需要見面還透過新聞，這樣實在是太過於做作。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-03-12 15:03:55
柯文哲認為，常常說什麼政黨合作，其實很清楚，像民眾黨在立法院的投票，一向是按照議題在討論，這個題目是對台灣、整體有利的，不管是哪一個黨，都可以合作，這半年來常常太過政黨本位的思考，所以就變得，有時候看起來會變比較low。
對於有人勸進國民黨主席朱立倫出來選高雄市長，身為民眾黨的主席，有沒有御駕親征高雄市長的可能？柯文哲說，他現在還是台北市長，選高雄市長戶口要移動，就變成台北市長的職務要停掉，這個有實際操作上的困難，如果要選，那早就出來選了，所以有時候政治上還是盡量做好自己該做的事。
至於國民黨主席朱立倫說，會找時間跟柯文哲聯繫，柯文哲表示，真的要聯繫的話，幕僚早就聯絡了，也不需要透過媒體放話，什麼題目都可以談，而且其實在台大當醫生的時候，10幾年前，朱立倫還在當桃園縣長兩人就很熟了，所以要見面不是那麼困難的事，也不需要見面還透過新聞，這樣實在是太過於做作，政治上真正要聊天，不需要透過媒體來跟我約。