吃保健品不能喝飲料？專家曝「最佳時機」：效果不受影響
不少民眾為了補充營養素，會額外食用葉黃素、維他命、B群等保健食品。而「吃保健品記得要配溫開水」這句話，想必對大家來說相當熟悉，但余朱青營養師也特別提醒，食用保健品並不需要整天忌口其他飲品，只要食用前、後一小時避開，就不用擔心效果受到影響。
編輯中心/綜合報導
2022-03-12 15:15:31
根據營養師余朱青於臉書分享，為什麼吃保健品不能配茶、咖啡或是碳酸飲料呢？舉一個最簡單的例子來說，相信許多人都有吃B群提神的習慣，但若是懶得去倒水，直接拿身邊的咖啡或茶來吃；或覺得B群有味道，想用咖啡或碳酸飲料蓋掉味道，這兩個不經意的舉動都會大大降低B群的效果。
余朱青解釋，茶、咖啡或是碳酸飲料都含有咖啡因，會阻礙鈣、鎂、鐵的吸收，另外一點是，茶和咖啡這兩種飲品都會利尿，也會導致B群加速排出體外，讓營養素無法被好好吸收！
但許多人都會有所疑惑，「那……為了讓保健品達到最佳的效果，我是不是一整天都不能喝這些飲料？」余朱青解惑，答案是不用的！從醫學的角度上來看，大家只要避開食用前、後的一小時飲用，就不用擔心效果受到影響，他也提醒大家，吃保健品強身固然是好事，但千萬別讓這些小細節，影響了食用的效果喔！（編輯：鍾怡婷）
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