陳柏霖《極島森林》旅行1個月 「刮痧板」洩露小習慣
LINE TV原創全新實境探索節目《極島森林》，由主要靈魂人物陳柏霖帶領著他的四位明星好友，與可愛的柴犬旅伴Afuri共同踏上為期一個月的旅程，學習如何與大自然共生共存。而隨著植樹節到來，陳柏霖也希望與大家一起為環保盡份心力，想藉由節目更廣泛地傳遞與植物、生態保護相關的知識，期盼讓大家去重新認識這片土地。這回LINE TV趁著專訪機會，更獨家開箱了陳柏霖的登山包，針對他的露營風格一探究竟。
娛樂中心／綜合報導
2022-03-13 00:00:00
陳柏霖從包包中率先拿出來的必備物品，就是晚上照明需要的「頭燈」，另外還有遮陽墨鏡、環保餐具、杯子、水壺等等基本裝備，陳柏霖表示自己如果是以登山露營為目的的話，絕對是一切從簡的人。另外他也分享了在節目中所收到的禮物，其中一位嘉賓特別帶了「刮痧板」來送給他，意外曝光原來陳柏霖私下經歷長途旅行的時候，都喜歡自己刮痧來緩解疲勞，笑稱這東西對自己來說「非常需要」。
陳柏霖在《極島森林》中，每趟旅程僅有2000元的預算，私下的他雖然不會設限旅費，但也有理財小撇步，認為好的東西禁得起時間考驗，永續使用所有物品，就是最省錢而且環保，又簡單的方式之一。陳柏霖在旅行中汲取養分，也透露未來想當背包客，去古巴或埃及旅遊看看，體驗新的風景。《極島森林》預計今年五月份在LINE TV、國家地理頻道、Disney+播出，敬請期待。（編輯：楊穎軒）