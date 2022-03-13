市價18萬？王仁甫衝直播人數　「送峮峮原味制服」

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除了闖關任務，還有公益義賣，主持群得向藝人朋友視訊兜售現採的草莓。由於不能透露「公益」二字，想要賣得好價錢，就只能靠交情。王仁甫第一通就打給方文山，看見峮峮在一旁偷打pass，方文山開玩笑說：「本來可以出很高，有人打手勢嘛，可能可以出到50。」他還精打細算問到：「有含運嗎？」讓王仁甫直呼：「你該不會還要我開統編吧？」而豆花妹則是打給黃子佼，黃子佼則是很會喊價：「好啦，一盒3800，兩盒5200。」兩位藝人朋友大方力挺讓主持群相當感動，而熱衷公益的黃子佼事後也在《飢餓遊戲》臉書留言：「沒想到意外參與了公益？！太好了！謝謝豆花給我機會！」
節目主題跟「浪浪公益」有關，主持群也到台中動物之家學習如何照顧浪浪。提到遛狗，王仁甫直接聯想到演藝圈的新聞：「我有認識一個朋友，他也是遛狗遛出名的，他大部分出現在版面上都是在遛狗。」許孟哲一聽加碼補充：「而且很奇怪，不管太陽還是下雨，他都會插一支雨傘。」而兩人口中的「朋友」指的就是孫協志：「好啦！遛狗我處理，這我超強。」節目首推「浪愛送暖」的公益特輯，也被網友評為「最沒火藥味的一集」，而台中市動保處更致贈感謝狀給主持群與製作團隊，感謝眾星為毛小孩發揮愛心，以行動來實踐對動物的關愛。別具意義的內容就在本週日（3/13）晚間8點中視《飢餓遊戲》播出，隔週六晚間8點中天娛樂台也可收看。（編輯：楊穎軒）