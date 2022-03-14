台文館將改為湯德章大道1號　基進：令人振奮

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對此台灣基進台南黨部主委李宗霖表示，這是令人振奮的消息，感謝市長黃偉哲察納雅言、傾聽民意，並肯認市府推動路名轉型、去除威權象徵的做法，為台南在轉型正義上邁出歷史性的一步，但這是重要的一步，卻不是最後一步，期許市府未來仍要漸進式地，每年持續完成更多路名轉型工程，以實際的更名期程落實道路正名。
台灣基進安南區市議員候選人王明彥則說道，道路更名工程所遭遇的最大阻礙，通常是因為涉及在地受影響民意的考量，再加之更名後的行政資料修改，政府與民眾通常意願不高。但這在台灣不是沒有前例，過去台中市台灣大道的更名即是一個可以借鏡的例子，當初台中市政府將中正、中港、中棲路統一更名台灣大道，牽涉戶數高達一萬兩千餘戶，但更名後，台灣大道反而更能提升地方的能見度。
李宗霖又提到，近年來國際上，以道路命名作為一種價值的表達、對抗威權獨裁政權的手段，已經在自由民主國家中成為了一種浪潮。例如在近期俄羅斯入侵烏克蘭後，立陶宛便將俄羅斯駐立陶宛大使館所在的街道命名為「烏克蘭英雄街」；為抗議中國迫害維吾爾人、圖博人並且在匈牙利首都布達佩斯內圈地設立學校，布達佩斯市長便將中國收購土地的周圍道路命名「達賴喇嘛」、「自由香港」、「維吾爾烈士」。台灣自詡為自由民主陣營的一員，更應重視轉型正義工作的推動，而台南市府若能跟隨國際潮流，積極推動清除威權符碼，加速轉型正義的工程，也將讓台南成為最進步、最名符其實的民主聖地！