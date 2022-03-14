曾遭王鴻薇譏諷　高雄輕軌膠帶列車獲謬思設計大獎

台北市議員王鴻薇，上個月砲轟高雄輕軌由德國柏林藝術團隊TAPE THAT及瘋設計為燈會所設計改裝的高雄輕軌列車《微光流動》膠帶列車不實用、找不到門把，高雄市政府今（14）日表示，該作品獲得2022美國謬思設計大獎 Muse Design Awards銀獎，台灣基進新聞部副主任陳子瑜則反諷王鴻薇根本是典型的天龍俗。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-03-14 12:58:41
高雄市政府指出，在剛落幕的「台灣燈會在高雄」展期間，曾有一輛輕軌列車化身移動式作品，帶著微微光芒穿梭在高雄街道，蓄光膠帶白天吸光晚上發光，讓輕軌列車以「不插電」的微光創意，巧妙點亮高雄城市光景，讓本年度已獲得超過8成滿意度肯定的台灣燈會，再獲2022美國謬思設計大獎 Muse Design Awards銀獎，讓台灣燈會從高雄在地亮出國際光芒。
高雄市長陳其邁表示，高雄市是鼓勵且歡迎藝術創作的城市，在台灣燈會期間，相信市民朋友們都能感受的到整座城市的活力與創意，《微光流動》列車不僅提供民眾搭乘的特殊體驗與記憶，現更榮獲國際設計獎項肯定，十分恭喜團隊，同時樂見高雄因此被國際看見。
高雄市副市長史哲表示，來自德國的藝術團隊TAPE THAT，對於能夠參與台灣燈會這種前所未有的文化經驗，十分興奮且投入，特別規劃以螢光膠膜搭配蓄光膠帶勾勒設計輕軌列車，讓列車在白天行進時民眾可以欣賞膠帶藝術，在夜間行駛時更散發微光效果，成為世界上第一輛在沒有任何電力下自體發光的輕軌列車。而在列車內部，更選取一節車廂進行設計，搭配燈光變幻，讓民眾搭乘時仍能近距離體驗膠帶藝術。
對此，台灣基進新聞部副主任陳子瑜表示，高雄輕軌膠帶列車獲得世界銀獎，恭喜高雄再次世界發光，得獎說明提到，這輛配合台灣燈會的列車，藉由白天吸收陽光、夜晚發亮，猶如一盞行動的燈籠，是全球第一輛無需電力即可發光的列車，還記得國民黨台北市議員王鴻薇批評高雄輕軌塗裝設計不實用、車廂黑壓壓、開門把手找不到，如今被世界級獎項打臉，也證明王鴻薇根本是典型的天龍俗啊！