嫁皇室受苦？日前首相妹妹成王妃　患病還遭家暴、被輕視

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而信子的母親和子則是日本前首相吉田茂的女兒，和子的外祖父又是天皇重臣牧野伸顯，牧野伸顯又是明治維新功臣大久保利通之子。信子有著政治以及商人世家背景，家世相當顯赫。
不過在顯赫的家世之下，為了家族發展，聯姻似乎也是難以避免。麻生太郎與前首相鈴木善幸的女兒結婚，而信子的姊姊麻生旦子嫁給外交官荒川清彥，信子則是嫁入了皇室，與寬仁親王踏入禮堂。
信子在16歲時，就與當時已經26歲的寬仁親王相遇，寬仁對於開朗樂觀的信子一見傾心，隨後便向還是高中生的信子求婚，但當時信子年紀還小，婚事也不了了之，直到1980年，2人才舉辦了婚禮，信子正式成為了寬仁親王妃。
在結婚之後不久，2名女兒彬子公主和瑤子公主先後誕生。信子也跟著寬仁參加不少外交以及社會公益活動，當時媒體還頻頻稱讚信子打扮貴氣、談吐不凡，言行舉止都是王妃的典範。在1991年，寬仁罹患食道癌之後，前前後後接受了共16次手術，信子還曾經為寬仁思考了一天6餐的健康菜單。不過看似美好的家庭，卻仍出現了裂縫。
寬仁是崇仁親王的長子，是明仁上皇的堂弟，他又被稱為是「鬍鬚殿下」，雖然從早期開始就從事身心障礙人士福利、體育方面的活動，但他的思想也相當保守，反對女性天皇，過去還表示不能讓德仁天皇的女兒愛子公主繼位，稱「女性天皇會斷絕皇室血統」。
而寬仁從小就但他從小就很衝動，被認為是皇室裡的「壞孩子」。他在學生時代曾因政治問題打架，過去還因為未交違規停車罰款而遭發逮捕令。寬仁有嚴重的酒精依賴以及煙癮，信子也常常為此與之爭吵，還曾有一次寬仁喝醉酒，對信子動粗，而遭到八卦週刊爆料。寬仁有家暴傾向的說法在之後被長女彬子否認，寬仁還稱是信子有妄想症，甚至指責她在精神虐待自家女兒。
雖然信子家世顯赫，但與皇室血統相比，仍是「一介平民」，因此信子入宮後，也遭到皇族欺負和排擠。她曾經找丈夫訴苦，卻讓寬仁覺得是她無法適應皇室的生活、小題大作。而在教育子女上，2也出現分歧。
結婚多年之後，隨著夫妻感情出現裂痕，信子罹患了壓力性哮喘，還曾經因為腦缺血住院，靜養12年一直沒有參加公務。2人也在2004年分居，信子搬到了姊姊婆家位於輕井澤的別墅中休養。日本皇室至今沒有離婚的先例，信子只能與皇室避不見面，在寬仁罹癌住院後，信子曾到醫院探病，卻遭到拒絕，之後一直到寬仁去世，以及舉行喪禮，信子都沒有露面。
夫妻關係名存實亡，母女關係也出現裂痕。雖然彬子和瑤子與父親的感情相當好，卻認為母親拋下公務相當不負責任。在寬仁去世後，三笠宮的家主理應落在信子身上，但2名女兒卻相幫不服氣，多次以信子長年缺席皇室公務為由，像宮內廳提出由彬子繼承儀式。
而寬仁去世一週年之際，信子表示身體已無大礙，將回歸公務，還出版了一本料理書。對此，彬子也相當不滿，還要求母親要向國民說明理由，並向三笠宮家的兩位殿下（崇仁親王夫婦）致歉。不僅如此，在彬子還拒絕讓母親進入赤坂東邸（寬仁的舊家），信子便趁女兒不在家時，帶著律師以及鎖匠「闖入」，將自己的東西帶走，沒想到彬子卻直接報警。但清官難斷家務事，最後還是由崇仁親王夫婦出面，才讓事件落幕。
母女的關係降到冰點，自此之後能不碰面就不碰面，若因公務非得一起出席活動，就算女兒站在身邊，也都毫無互動。不過信子現在已經重回大眾面前，先前還越洋出席英國女王的90歲壽宴，在德仁繼任成為天皇之後，也擔任了日本紅十字會名譽副總裁，並且輔佐皇后事務。雖然信子現已重拾笑容，但身為豪門千金的她，在步入婚姻之後，人生卻是一波三折，更讓人認清，嫁給「王子」並非如童話故事般能過上幸福快樂的生活。