南部人不藏了！丹丹漢堡「神級+2點法」曝光：150吃到吐
南霸天速食店「丹丹漢堡」每到用餐時間時總是大排長龍，因其中西式結合的餐點搭配親民的價錢，就連外地觀光客來南部玩都要嚐上一口，而由於中北部沒有分店，導致第一次嚐鮮的人看到丹丹漢堡菜單時，不知道該往何處下手，就有網友討論「丹丹漢堡在地人都怎麼吃啊？」貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2022-03-15 08:58:43｜2022-03-15 08:58:54
原PO在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「今天臨時被叫來台南出差，想說來去吃個丹丹漢堡，我自己本身是中部人，想要吃比較重口味的餐點，想問一下在地人有沒有推薦丹丹漢堡要吃什麼餐點比較好？晚餐要買來吃的」。
貼文一出，網友紛紛回應「5號餐的鮮脆雞腿堡非常好吃」、「7號烤雞醬堡+炸雞很有飽足感」、「每次都點5號+地瓜薯條，飲料可以選咖啡牛奶，很厲害」、「5號餐最厲害啊，辣味的鮮脆雞腿堡喔」、「9號餐+紅茶牛奶大杯微冰+地瓜」、「我昨天南部出差吃的是9號餐，麵線羹+鮮脆雞腿堡，好好吃XD」、「9號餐最飽，麵線羹+雞腿堡，5號餐鮮脆雞腿堡+玉米濃湯也很棒」。
另外，也有不少人點出丹丹漢堡「隱藏神物」，「5號餐+超長熱狗+酥炸米糕，150吃到吐」、「點一份套餐後+超長熱狗+酥炸米糕超滿足」、「酥炸米糕跟超長熱狗都很推，唯一支持」、「通常都是點一個套餐後+點心，我都加點酥炸米糕跟超長熱狗」、「丹丹的超長熱狗、酥炸米糕根本神物」、「必吃米糕、熱狗，這兩樣不能不點」。（編輯：張嘉哲）