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文在寅約尹錫悅「單獨見面」　韓媒分析：討論赦免李明博

▲韓國總統當選人尹錫悅與韓國總統文在寅將於明日單獨會面，韓媒分析兩者屆時將討論前總統李明博的赦免問題。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國總統當選人尹錫悅與韓國總統文在寅將於明日單獨會面，韓媒分析兩者屆時將討論前總統李明博的赦免問題。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-03-15 14:51:02

隨著韓國總統大選落幕屆滿一週，國民力量候選人尹錫悅以得票率48.58%確定當選，贏過執政黨共同民主黨候選人李在明的47.81%，創下韓國史上總統大選最小票差。青瓦台今日宣布，現任總統文在寅將於明（16）日與下一任總統尹錫悅單獨會晤，媒體分析討論重點將聚焦於前總統李明博的赦免問題。

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根據《韓聯社》報導，韓國青瓦台今日宣布，在現任總統文在寅的安排下，明天將與尹錫悅單獨共進午餐，不安排其他人員陪同。報導指出，這將會是繼2020年6月出席「反腐敗政策協議會」會議後，尹錫悅時隔21個月再訪青瓦台。

據了解，尹錫悅在競選早期表示，青瓦台如今已成為韓國「帝王式總統制度」的象徵，變相阻礙了韓國的政治改革進程，也承諾一旦當選總統，將不會在青瓦台辦公。

▲尹錫悅在韓國第20屆總統中勝選。（圖／美聯社／達志影像）
▲尹錫悅在韓國第20屆總統中勝選後，有意不在青瓦台辦公。（圖／美聯社／達志影像）
《韓聯社》報導指出，本次會談預計將對雙方的政權交接事宜進行討論。此前有尹錫悅陣營核心人士透露，總統文在寅與尹錫悅都有意結束派系對立的狀況，因此不排除尹錫悅會向文在寅提出赦免前總統的可能性。

分析指出，過去尹錫悅為實現國民團結，長期醞釀爭取赦免李明博的計畫，而隨著朴槿惠在去年底獲特赦，加上該國佛誕節（5月8日）時間將近，韓國政府極有可能在尹錫悅正式上任的7月16日前實施特赦，預計此波特赦時間將會落在4月底或5月初，前總統李明博是否放入特赦名單則成為韓國各界關注焦點。

▲南韓前總統李明博卸任後官司纏身， 2018 年被以受賄、逃稅、挪用公款、濫權等 16 項罪名而被逮捕並起訴。雖然目前正在保釋，但 29 日南韓最高法院已作出終審判決，維持他 17 年徒刑的判處。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國前總統李明博卸任後官司纏身， 2018 年被以受賄、逃稅、挪用公款、濫權等 16 項罪名而被逮捕並起訴。韓國最高法院已作出終審判決，維持他 17 年徒刑的判處。（圖／美聯社／達志影像）
尹錫悅有著「總統剋星」之稱，原因在於他就任首爾中央地方檢察長期間，先後將李明博、朴槿惠送入獄中，在2017年時他因調查前任總統李明博弊案，因此與該派系結怨。文在寅政府表示，將聽取尹錫悅的主張後再考慮赦免的可行性。
 

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