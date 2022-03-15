持反戰標語闖直播！俄編輯現身莫斯科法庭受審 下場曝光
俄烏戰火未歇，不少俄羅斯民眾其實對戰爭也抱持反對意見，俄羅斯國營電視台第一頻道（Channel One）就有一名編輯手持反戰標語，闖入正在直播的新聞節目當中，引發全球關注。事後一度傳出該位編輯失聯，但最新消息指出她已現身莫斯科法庭受審，被指控的罪名是「組織未經授權的公共活動」。
第一頻道的女編輯歐芙希安妮可娃（Maria Ovsyannikova），14日晚間在新聞直播的時候，手持英俄雙語寫成的標語，闖入節目攝影棚，英文標語寫著「不要戰爭」、「俄國人反對戰爭」，俄文標語則寫著「不要相信政治宣傳告訴你的謊言！俄羅斯反對戰爭！」隨後新聞導播立即將鏡頭切掉，但歐芙希安妮可娃的身影已經播送出去，掀起熱議。
而根據《BBC》報導，一度外傳失聯的歐芙希安妮可娃，已經跟著律師出現在莫斯科法庭上受審，律師還上傳了一張兩人的合照，兩人面露微笑，看來神情還算輕鬆。
《BBC》指出，歐芙希安妮可娃被起訴的罪名是「組織未經授權的公共活動」，這是項相對較輕的指控，歐芙希安妮可娃可能面對的處罰包括最高30000盧布的罰鍰，以及社區服務或最多10天的監禁。《BBC》分析，如果歐芙希安妮可娃被依「傳播有關俄羅斯武裝部隊的虛假訊息」的罪名起訴，那麼面對的處罰就會嚴重得多，目前看來似乎不算最壞的下場。（編輯：倪浩軒）