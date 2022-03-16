加強機場檢疫效能　馬來西亞統一柬、泰、星入境流程

馬來西亞近期持續放寬入境管制措施。馬來西亞外交部長魏家祥（Wee Ka Siong）15日宣佈，自16日起，從柬埔寨、新加坡和泰國搭乘飛機經由疫苗接種者旅遊通道（Vaccinated Travel Lane，VTL）入境馬來西亞的旅客，將接受統一的「測試後即走」（Test and Release）模式，抵達後不用在航廈等待，可直接前往出發前申報的旅館等待檢驗結果，期盼能加強機場檢疫效率。
馬來西亞、泰國、柬埔寨、新加坡等鄰近國家，為了加快恢復交流，針對搭機經由疫苗接種者旅遊通道入境馬來西亞的入境規定進行討論。經過協商，上述國家旅客透過疫苗接種者旅遊通道飛抵吉隆坡國際機場和檳城國際機場後，都統一適用「測試後即走」模式。
魏家祥說明，16日起，旅客入境馬來西亞只要接受口腔黏膜試劑（swab test）的檢驗後，就可離開航廈，搭乘自家車、計程車或是租賃車前往出發前申報的旅館等待檢測結果並自我隔離；檢測結果會在24小時內會出爐，如果是陰性，旅客就能自由活動；但如果不幸呈陽性，旅客就要遵守馬來西亞現行的防疫規定。魏家祥強調，統一上述國家入境馬來西亞的流程能夠加強機場的檢疫效能。
除了入境措施調整外，經由疫苗接種者旅遊通道模式飛抵馬來西亞的航班也有調整。針對泰國，獲得馬、泰指定的航空公司，往返吉隆坡與曼谷的航班每日最多6個航班，往返吉隆坡與普吉島的航班每日最多4個航班；對於柬埔寨，獲得馬、柬指定的航空公司允許往返吉隆坡與金邊每日最多2個航班；新加坡方面，新、馬一直都有空中、陸路疫苗接種者旅遊通道通道的安排；而馬來西亞與汶萊則仍在協商中。