女星文具店驚遇老外「打手槍」　曬照證明自己無讓人遐想

蘿莉塔從《大學生了沒》出道，性感甜美、口條清晰，是綜藝節目的邀約常客，她今天突然在臉書自曝，昨天晚上到台北東區逛文具店時，竟然驚遇一個老外對她打手槍！當下她渾然不覺，幸好一個善良的陌生女子，拉她到旁邊警告「小心那個人！他剛一直在妳那打手槍」。當場嚇壞的她檢視周圍，確實在附近柱子旁有一個外國人。





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蘿莉塔在臉書透露，昨天是到忠孝東路的文具店找包裝禮物的材料，她戴耳機聽音樂，悠閒地四處逛，一時之間還沒打定買哪件東西，突然一個陌生女孩拉她到旁邊，指著她剛站過的地方說：「那邊有一個外國人，他剛一直在妳那打手槍，我看妳完全沒發現，還站了很久，才決定去提醒妳，不是故意要嚇妳的。」





▲蘿莉塔PO出昨天上表演課的裝扮，全身包緊緊。翻攝蘿莉塔臉書

蘿莉塔哪想得到在人來人往的文具店會遇到這等事，驚懼不已，她四處張望後，發現一個大柱子後面，確實站著一個老外，但她戴著耳機專心聽音樂，視線又被柱子擋住，因此難以發覺異狀。她很驚訝「原來他剛離我這麼近！」她事後在臉書發文時非常感謝這位擅量的陌生女子，也提醒大家要隨時保持警覺，「畢竟誰想得到包緊緊逛文具店也能遇到變態呢？」不過，她也有點小後悔，覺得自己應該當下佯裝不知情，等那個老外「繼續動作」，然後快速報警抓人才對；她同時PO出昨天去上表演課的裝扮，長褲長袖，自嘲不知挑逗點在哪裡？



