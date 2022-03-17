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故宮發行「柯基犬NFT」3.8萬元　專家「一句」點破值不值

▲故宮博物院首度發行NFT，由「柯基犬椪椪與好朋友」5款聯名打頭陣，每件售價0.5ETH、約新台幣3.8萬元，上架一天就售出3件NFT。（圖／翻攝Lootex）
▲故宮博物院首度發行NFT，由「柯基犬椪椪與好朋友」5款聯名打頭陣，每件售價0.5ETH、約新台幣3.8萬元，上架一天就售出3件NFT。（圖／翻攝Lootex）

記者黃韻文/綜合報導

2022-03-17 07:00:002022-03-17 08:11:16

國立故宮博物院跟上NFT（非同質化代幣）浪潮，與8位本土原創插畫家跨界合作22件NFT商品，首波由「柯基犬椪椪與好朋友」打頭陣，發行5件平面畫作形式的NFT商品，每件NFT皆限量1份，售價0.5ETH（乙太幣），相當於新台幣3.8萬元。初亮相立刻吸引網友目光，不過幣圈人士卻認為，連故宮門票免費或禮品店折扣等賦能都沒有，「雖然很可愛，但是太貴了」。

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故宮博物院與國內NFT交易平台Lootex合作，首波發行插畫家「柯基犬椪椪與好朋友」5件NFT聯名商品，將插畫角色化身為院藏品清代郎世寧《十駿犬圖》，Q版柯基、柴犬、法鬥、貴賓、博美都變成清代名犬，並以插畫方式描繪山水，把現代創作結合傳統文物。每件NFT商品皆限量一份，價格是0.5ETH（乙太幣），相當於新台幣3.8萬元。

▲故宮首發5件NFT商品是「柯基犬椪椪與好朋友」聯名系列，Q版柯基、柴犬、法鬥、貴賓、博美化身院藏品清郎世寧駿犬圖。（圖／取自Lootex）
▲故宮首發5件NFT商品是「柯基犬椪椪與好朋友」聯名系列，Q版柯基、柴犬、法鬥、貴賓、博美化身院藏品清郎世寧駿犬圖。（圖／取自Lootex）
看在對NFT仍一知半解的民眾眼裡，很多人一時之間無法接受，一件Q版柯基犬NFT值得投資3.8萬元？代表時力參選三蘆議員的王景弘（TonyQ），過去在資訊圈是赫赫有名的工程師，對此王景弘認為：「NFT的價值是由收藏家出價決定，故宮發表的限量品，可能會吸引部分收藏家收集紀念這個傳統與加密世界的合作。」

不過王景弘也提到，「故宮選擇用台灣原創IP發行NFT，是意味這些現代創作值得國家級收藏，亦或只是單純合作搭乘NFT風潮，這是我的問號。故宮有更多經典院藏，是否有機會以NFT形式問世，也是眾人好奇的地方。」王景弘還打趣說，如果是限量翠玉白菜NFT，肯定被大量追買收藏。

為何選擇本土創作者合作發行NFT，而非使用更為經典的院藏作品，故宮精品回應《NOWnews今日新聞》詢問表示，這些NFT創意其實都來自典藏作品，之所以跟在地創作者合作聯名，最主要是想扶植本土插畫家，另一方面也是考量NFT族群比較年輕，至於後續是否會以經典藏品發行，像是翠玉白菜NFT，故宮則坦言還沒討論過。

此次故宮首波發行NFT是「柯基犬椪椪與好朋友」聯名系列，將陸續上架「塔哇歐瑪司」、「赤毛族-嘎麥 」、「KURORO」、「天竺鼠森森」、「扭蛋雞」、「呼呼實驗室」、「章魚熊」等8位創作者提案，共計22件NFT商品。當眾人還在咋舌開價頗高時，故宮首發NFT上架才1天，目前5件NFT就已售出3件，依序是「柴犬」、「柯基」、「貴賓」NFT，各以0.5ETH（約新台幣3.8萬元）成交。

▲故宮首發5件NFT商品，才上架一天，已售出「柴犬」、「柯基」、「貴賓」NFT，各以0.5ETH成交，單件約新台幣3.8萬元。（圖／翻攝Lootex）
▲故宮首發5件NFT商品，才上架一天，已售出「柴犬」、「柯基」、「貴賓」NFT，各以0.5ETH成交，單件約新台幣3.8萬元。（圖／翻攝Lootex）
 

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