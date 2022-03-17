NOW早報／關邊境、盧布大貶！俄人宛如「重返蘇聯時代」

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《英國國家廣播公司》就兌換外匯、外出用餐、跨境旅遊、媒體監督、供應短缺、異議人士等六個面向，針對過去蘇聯（USSR）時代與遭制裁的今日進行民生經濟與社會制度上的六大比較。
兌換外匯方面，過去蘇聯時期自由兌換外匯是遭到禁止的，唯一獲准兌換少許外匯的人僅有國外巡演的藝術家以及到國外公務出差者，但他們在回國後，都必須上繳任何剩餘的錢，因此蘇聯時期的人民往往會先把錢全部花光，否則非法換匯或私留美金將面臨監禁甚至死刑。
如今俄羅斯銀行也對外幣現金交易實施限制，現在購買任何外幣都是非法的，即使出國旅行也不能再購買外匯，不少民眾帳戶內最多只能提領一萬美元，其餘只能提領盧布。
外出用餐方面也受到嚴重影響，俄羅斯第一家麥當勞在1990年1月31日開業，當時民眾要不是在廉價的工廠食堂，以一盧布飽餐一頓，就是在中高階級的咖啡館、餐館用餐；而在麥當勞、星巴克等連鎖餐飲業者紛紛撤出，加上盧布大幅貶值，食品價格大漲後，民眾外出用餐頻率下降，對於商家來說也是一大損害。
跨境旅遊同樣變得困難重重，過去在蘇聯時代諜對諜的冷戰壓力下，大多數的公民想要出國必須有無懈可擊的良好紀錄，還得通過層層關卡檢查，基本上除了外交官或運動員，「出國」是個奢侈的夢想；如今俄羅斯與其他國家的航班驟減，歐美也對俄關閉領空，不僅簽證申請上受阻，光是想要買到機票都得大費周章地從土耳其等地轉機。
蒲亭封鎖獨立媒體的模樣也讓人聯想起蘇聯時代，過去所有報紙、期刊、電視和廣播電台都是由共產黨和秘密情報局資助或受到挾制，唯一目的只有宣揚社會主義制度的好與西方國家的壞；如今克里姆林宮也為了杜絕「假新聞」一步步祭出新法，封鎖數個獨立媒體，剩下的幾間國營媒體也只能為蒲亭喉舌。
此外，供應鏈逐漸中斷的部份更是未來隱憂，過去前蘇聯時物資極度短缺，最難入手的包含汽車和家用電器，當時持續短缺導致民眾只能在天寒凍地下大排長龍；如今國際知名品牌在食衣住行育樂方面都逐漸停止服務與供應，不僅物資短缺重演，就連人們習慣的行動支付、快遞、軟體更新等服務導向的供應也困擾著當地民眾。
最後，任何極權政府對於異議人士的迫害往往殊途同歸，在俄羅斯政府如今對烏克蘭採取「特殊軍事行動」以降，成千上萬的俄羅斯示威者因為上街抗議被逮捕或居留，過去反對派領袖納瓦尼更是因為擁有大批選民支持，甚至一度受到毒殺，現在仍在監獄服刑，這也似乎重演了過去蘇聯時代對於異議人士的打壓，只是當時迫害人權的手段更加激烈，任何一個反蘇笑話都可能導致俄國公民遭褫奪公權，更甚者是被槍斃或送集中營。
今日天氣／明天起午後變天！中部以北慎防雷雨 雨越晚越大
中央氣象局預報，雖然昨（16）晚到今晨的天氣變化並不大，不過，從明日下午開始，中部以北地區的天氣型態將會轉變為局部短暫陣雨，尤其北部地區降雨較持續、對流較劇烈，中部以北地區不排除有打雷發生，而南部地區則降雨較緩和，天氣主要為多雲偶爾有零星雨。
溫度方面，今日各地感受仍偏溫暖，白天高溫甚至還會比昨日再高一些，西半部地區約落在29至33度，東半部地區則為27度左右，而入夜後低溫約為21至24度。
本土+3！桃園婦送醫確診 列「聯邦銀行舊案」
指揮中心指揮官陳時中表示，昨（16）日新增3例本土，都是在桃園市，其中2例本土為桃園米迪幼兒園相關個案，為居隔期滿，採檢陽性；另外1例個案（案21605）與桃園聯邦銀行相關。
陳時中指出，桃園15日一名70多歲婦人，由於發現意識不清，被家人送醫，PCR採檢呈現陽性確診，由於個案1月有聯邦銀行活動史，1月13日曾被匡列採檢，不過當時檢驗為陰性，調查案21605的疫調後，發現與行員（案17672）有工作場域足跡重疊。
陳時中說，案21605的Ct值一採39、二採35，都在高峰中，加上N抗體為陽性，因此研判為舊案，現在匡列其家人當時採檢都是陰性，現在再進行疫調跟採檢，如果也都是陰性，現在研判對社區威脅不大。
謝和弦無預警宣布當爸 懶理被KT丟18張證據大打臉
謝和弦與前妻Keanna的恩怨糾纏多時，Keanna日前正式宣戰謝和弦、莉婭，表示要「兩天一爆報」不再隱忍，要撕開「毒瘤夫妻」的假面具，在昨（16）日凌晨，Keanna在臉書貼出18張證據照，打臉莉婭稱不知道兩人還有婚姻關係的說法，身為當事人的謝和弦也現身留言處留言，雙方正面槓上。而在昨日，謝和弦突然在臉書宣布自己升格當爸的消息。
Keanna昨日凌晨丟出18張證據照，打臉莉婭宣稱事前不知道謝和弦是已婚身分的說詞，她提到之所以先前一直不回應，是因為不想再與謝和弦、莉婭有關係，「但對方因為不甘心而從未停止過攻擊、謾罵、說謊、明嘲暗諷，就因為我的不表態，不為自己的委屈辯解發聲，就讓大眾漸漸的把謊言當成事實！」因此決定公開所有證據。
在Keanna丟出的證據照中，針對莉婭長期不在台灣，因此不知道謝和弦已婚，並稱與謝和弦只有工作對話，沒有對方的聯絡方式一事，Keanna貼出了莉婭曾在2019年11月時按過謝和弦的微博讚、同樣也按讚過謝和弦放閃Keanna的IG文章打臉；Keanna也貼出許多莉婭當時與謝和弦「約泡」的照片，多方比對後，發現兩人是住在雙人房並一起過夜。
「兩天一爆報」的第一篇文章一發表後，謝和弦隨即在底下留言與Keanna展開攻防戰，謝和弦嗆聲表示：「看到證據了，然後妳那裡還來的及阻止烏俄戰爭。」Keanna看到後馬上反擊：「賤東啊～不要再假扮人別發文了， 捐些物資去烏克蘭吧。」引人注意的是，謝和弦似乎為了粉飾太平，在稍早於臉書上公布升格當爸的消息，還表示希望是女兒。
MLB／超級天價！大谷翔平新約可望拿到114億
天使隊日籍二刀流好手大谷翔平，預計在球季中就有機會跟球隊續約，不無過若是他投入自由市場，2023年後，有機會拿到一年5000萬美元，最高約4億美元的大約，相當于台幣114億的天價合約。
大谷不但是少見的二刀流投打好手，根據美國媒體報導，他今年是天使續約的目標之一，不過大谷說：「我都全部交由經紀人處理。」
想像一下大谷若去洋基、紅襪這些美東強隊，又或是前往道奇，大谷肯定會帶來一股旋風，不但是能夠幫助球隊奪冠，甚至票房跟商品都有機會進帳不少。
不過讓大谷最想要去的地方，還是可以讓他維持固定下場的球隊，還有有機會爭取世界大賽冠軍、晉級季後賽的球隊。
面試多看「1細節」！她放棄錄取好公司 前輩認：做對了
許多上班族會選擇跳槽面試，來追求更好的薪資待遇。然而有位女網友面試成功錄取一間條件不錯的公司，卻因為觀察到「1細節」後放棄了機會，過程曝光也引來不少前輩贊同回應「做得很對」。
原PO在論壇Dcard上發文提到「最近面試了一家工作內容跟地點都蠻喜歡的公司，但面試時偷看了一下裡面的其他員工，發覺我跟他們是完全不同類型的人，感覺以後上班不知道會不會很痛苦，所以最後雖然錄取，但我還是放棄了這次的機會。大家去面試的時候，會不會偷偷觀察裡面的人？」
貼文曝光後，立刻有不少前輩點頭回應「我會～順便觀察辦公室氛圍」、「不要偷偷觀察，大方的看，你可能會看到『快逃』的眼神提示」、「一定要耶，因為這關係到你未來的職場環境氛圍，不能只聽信面試官說公司氛圍很好的說辭」、「妳這樣做得很對」、「辦公室植物也可以觀察一下，真的很重要欸，之前公司植物枯掉還沒人收，感情能有多好」、「當然要觀察，那都是以後的同事欸，那個氛圍感超重要」。
另外還有人分享經驗談「如果我看到學經歷或能力不錯的，我都會想辦法在廁所巧遇，然後勸他快逃不要來，你值得更好的」、「之前去一家面試要實作，在辦公室做測驗的時候就聽到同事在跟主管吵架，後來進去證明那主管真的是...」「氛圍很重要，我深受其害啊！因為聽信了面試官的大家團隊活潑的話，結果進來以後發現平時根本0交流」。（編輯：賴禹妡）