立威廉7歲女被譏「長相慘絕人寰」　怒斥：已經踩到底線

曾演出《綠光森林》、《天國的嫁衣》，被封為偶像劇男神的45歲演員立威廉，結婚8年、育有一女Harper，因為本身是四國混血兒，長相相當帥氣，愛女外貌也備受關注，有大陸自媒體發表文章，無良譏笑Harper長得「慘絕人寰」，讓立威廉相當火大，感覺被踩底線，放話近期不發微博了！





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▲立威廉是四國混血兒，被封為偶像劇男神。（圖／翻攝立威廉微博）

▲立威廉常在社群平台上分享Harper的照片。（圖／翻攝立威廉微博）

立威廉常在微博分享父女相處時光，幫女兒慶生的溫馨合影，今（17）日在微博貼出一篇傷人的文章，標題是「有種『遺憾』叫立威廉女兒，醜得慘絕人寰，連公主裙都救不了！」內容相當惡毒，他生氣地說，身為公眾人物，都在社交媒體上分享快樂，也學習忽略惡意的批評，但媒體用可怕的文字攻擊女兒的外表、傷害家人，「這一次，它真的已經踩到我的底線了！」





他認為媒體有其專業性，卻特別花時間寫一篇文章攻擊小孩時，真的太過分，若孩子長大了，能夠讀懂文章，可能會造成身心靈的永久傷害，因此身為一個父親，一定要站出來保護家人，「我是一個演員也是一位父親，但當要我面對選擇時，我一定會毫不猶豫的選擇當爸爸！保護孩子是爸爸最基本的職責！」





▲Harper陪著爸爸立威廉一起工作，幫忙拍照紀錄。（圖／翻攝立威廉微博）

立威廉沉重地向粉絲宣布，近期內不會再發布微博，看來受傷頗深。網友則安慰他「自媒體不是專業記者，很多是行銷號，靠流量賺錢的」、「這張圖女兒明明就很可愛啊」、「攻擊外貌的人是最垃圾的人。而且小公主明明很漂亮啊」。



