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長者跌入水溝　新制教召員不懼泥濘勇敢拯救獲表揚

▲陸軍步兵206旅醫勤士柯力文協助受傷長者救清創包紮。（圖／第三作戰區提供）
▲陸軍步兵206旅醫勤士柯力文協助受傷長者救清創包紮。（圖／第三作戰區提供）

記者呂炯昌／台北報導

2022-03-18 17:19:082022-03-18 17:20:25

陸軍步兵第206旅步3營執行14天新制教育召集任務，進駐桃園蘆竹地區，今（18）日下午完訓解召。日前召員發現一名長者跌入水溝，毫不猶疑地跳下滿是泥濘的溝渠，協力將長者救出，獲得第三作戰區指揮官鍾樹明中將親自表揚。

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第三作戰區表示，陸軍步兵第206旅步三營執行新制教育召集任務期間，16日晚間於營部連駐地山腳協會附近遇長者摔落水溝，醫勤士柯力文上士聽聞呼救聲後，毫不猶疑地跳下滿是泥濘的溝渠，協力將長者救出，協助傷口消毒，完成初步清創包紮，營輔導長張成佳少校獲報後，即上前安撫長者情緒，且擔心傷患衣服遭水浸濕受寒，提供自身外套給其禦寒，最後偕同前來巡邏的員警通報家屬、送醫治療。

柯力文表示，因應本次教召結合作戰需求及戰術位置執行訓練，因此多了許多與居民交流互動的機會，很榮幸能在民眾需要時，及時伸出援手，發揮所學與專業，提供醫療救護，他深信每位同袍都跟自己一樣，因為有平日扎實訓練，能冷靜判斷應處，且樂意發揮一己之力，將愛的力量傳遞出去。

隨著教召任務進入尾聲，第三作戰區指揮官鍾樹明今日親赴召訓場地慰勉單位幹部與召員辛勞，並表揚柯力文與張成佳的善行義舉，勉勵所屬持續抱持「軍民一家」精神，在工作崗位上持續戮力以赴，成為守護家園、安定社會的堅定力量。

▲第三作戰區指揮官鍾中將表揚醫勤士柯立文上士，愛民助民精神。（圖／第三作戰區提供）
▲第三作戰區指揮官鍾中將表揚醫勤士柯立文上士（右），愛民助民精神。（圖／第三作戰區提供）

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