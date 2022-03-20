大逆轉！女星尿急驚悚溺斃　母親接受富豪３千萬求饒金

大逆轉！日前37歲的泰國女星妮達．帕查娜維拉潘（Tangmo)在乘坐遊艇時，因尿急到船尾小解卻意外溺斃，震撼當地演藝圈。由於意外過程啟人疑竇，妮達的母親一度懷疑案情不單純和潛規則有關，但近日傳出妮達的母親收了當天同行的富豪3000萬泰銖賠償金（約2585萬台幣）後，已經應允允不再追究富豪的責任。





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妮達性感美豔，上月24日與經紀人和一群朋友在湄南河乘坐遊艇意外落水身亡，在綜合同行眾人反覆矛盾的供詞後，比較明朗的說法是妮達當晚因為在遊艇上內急到船尾小便不慎落水。意外發生後，同行的3位豪豪身分也曝光了，據悉分別是名牌連鎖店老闆、科技公司CEO以及旅遊業大老，3人的身價都不菲。





▲單身的妮達性感美艷。翻攝妮達IG

由於當晚意外發生後，妮達的母親第一時間連絡不上經紀人，且發現女兒的個人社群在她溺斃後，被刪除不少資料，同時經紀人事後還原現場的說詞充滿疑點，因此妮達的母親相當不滿，認為當晚女兒赴約的不是一場單純的飯局。





據大陸媒體轉述當地的報導，指三位富豪的身分曝光後，他們就頻繁地向妮達的母親打電話致歉，態度誠懇地表示會像親兒子一樣對待她且提出了3000萬泰銖賠償金額的條件，妮達的母親後來決定接受這筆賠償金，據她表示，即使女兒在泰國娛樂圈再打拼30年，賺的錢大概也是這筆數字。





單身的妮達因出演泰劇《吹落的樹葉》（中譯）主角的姑姑一角而走红，落水溺斃意外發生後，最早傳出的說法是她她正在船邊拍照，因為想要擺POSE出美照，所以沒有穿救生衣，墜河時一度想抓住經紀人的腿求救，但沒有成功。但在警方調查後，駕駛遊艇的船長卻說是妮達因為內急要上廁所，但船上的廁所正在維修，妮達就到船尾解手。船長還說，客人在乘船途中想上廁所很正常，但是妮達没有提前告知要將船速减慢，很可能因此不幸落水。





▲泰國警方扣查遊艇深入調查。翻攝微博

妮達的經紀人還原當晚經過大致和船長的說法相似，但善於游泳的她卻推說因為自己不會游泳，因此未在第一時間下水救人。據大陸媒體轉述，富豪雖然和妮達的母親達成和解，但泰國警方仍對遊艇船長以及經紀人持續深入調查中。



