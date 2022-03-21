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吳姍儒、陳喬恩的二手衣這裡收！手滑「線上衣櫥」正夯

▲「拍拍圈PopChill」催生IG版線上衣櫥，聯手勵馨基金會號召陶晶瑩、陳喬恩等名人舉辦「百大名人衣櫥開箱公益Party」；「萬秀洗衣店」與奧美集團、台灣失智症協會共創新概念時尚公益品牌「回回憶REmemory」，用被遺忘的衣物，支持正在遺忘的人。（圖／翻攝吳姍儒臉書）
▲「拍拍圈PopChill」催生IG版線上衣櫥，聯手勵馨基金會號召陶晶瑩、陳喬恩等名人舉辦「百大名人衣櫥開箱公益Party」；「萬秀洗衣店」與奧美集團、台灣失智症協會共創新概念時尚公益品牌「回回憶REmemory」，用被遺忘的衣物，支持正在遺忘的人。（圖／翻攝吳姍儒臉書）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-03-21 00:05:00

根據Instagram 2022年報告，公布二手購物成最新趨勢，尤其疫情期間，網路購物變得更盛行。不只因復古熱潮再起，眾人對於環保議題的關注與實踐大增，加上可持續發展時尚概念的抬頭，減少浪費、延續衣物的價值，成為年輕世代的新興穿搭概念。台灣本土新創的時尚轉售App「拍拍圈PopChill」，催生IG版二手衣買賣的線上衣櫥，還聯手勵馨基金會舉辦「百大名人衣櫥開箱公益Party」，號召陶晶瑩、陳喬恩、關穎、A-Lin、房業涵等名人力量做公益。以二手衣創意一炮而紅的台中「萬秀洗衣店」，與奧美集團、台灣失智症協會共同創作，推出新概念時尚公益品牌「回回憶REmemory」，以線上串連線下的方式「用被遺忘的衣物，支持正在遺忘的人」，一件件服裝背後的故事感動人心。由零經驗大學生創建的「二拾衫」，登上嘖嘖募資平台吸引到唐鳳政委支持，獲破百萬的啟動資金，首創全新收衣服務，獲2021年經濟日報創業之星選秀大賽冠軍，也受吳姍儒、孟耿如等明星支持販售藝人二手衣。

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▲「拍拍圈PopChill」主打有如IG介面的二手衣買賣線上衣櫥。（圖／拍拍圈提供）
▲「拍拍圈PopChill」主打有如IG介面的二手衣買賣線上衣櫥。（圖／拍拍圈提供）
台灣本土新創的時尚轉售App「拍拍圈PopChill」，主打精準服務追求時尚、但消費能力有限的大學生和初入職場的年輕女性為目標群體，催生有如IG介面的二手衣買賣線上衣櫥，迎合熟悉社群媒體的20～30歲Z世代消費者。

分享古著賣家和KOL的二手衣櫥，民眾不只用手指逛街，還可藉此學習穿搭達人的日常裝扮，甚至直接從他們的衣櫥裡面買衣服。拍拍圈PopChill聯手勵馨基金會舉辦「百大名人衣櫥開箱公益Party」，把陶晶瑩、陳喬恩、關穎、A-Lin、房業涵等名人的二手服裝搬到網路上販售，號召名人力量做公益，預估將賣出4000件名人私服，銷售所得半數捐贈勵馨基金會。

將社群結合電商，讓民眾購買之餘也能自己當賣家，開立自己的衣櫥，拍拍圈PopChill提供免費註冊、60秒就能快速上架，而且成交後才收費，每間衣櫥都是個人化的動態牆，就像在Instagram上瀏覽、追蹤感興趣的帳號般，邊逛邊買。

▲「拍拍圈PopChill」讓大家彷彿在IG上手指逛街，手滑下單。（圖／拍拍圈提供）
▲「拍拍圈PopChill」讓大家彷彿在IG上手指逛街，手滑下單。（圖／拍拍圈提供）
▲阿日爺爺詮釋回回憶REmemory舊衣新風采。（圖／奧美公關提供）
▲阿日爺爺詮釋回回憶REmemory舊衣新風采。（圖／奧美公關提供）
以二手衣創意一炮而紅的台中「萬秀洗衣店」，與奧美集團、台灣失智症協會共同創作，推出新概念時尚公益品牌回回憶REmemory，以線上串連線下的方式「用被遺忘的衣物，支持正在遺忘的人」，一件件服裝背後的故事感動人心。

全球平均每3秒就有一人罹患失智症，根據台灣失智症協會對於國內盛行率推估，台灣65歲以上的長輩中，每12人即有1位失智者。成功用二手衣改造時尚爺奶驚艷國內外的萬秀洗衣店第三代張瑞夫，期盼打破大家與長輩的既定互動模式，回回憶REmemory以「再詮釋舊時尚」為失智者賦權，藉由涵蓋長輩回憶的時尚穿搭、青銀對話、失智症知識等內容，找到打動世人的共感，不只讓老人家表達自我、擁有更多陪伴與關注，也引導民眾對穿搭的熱情挹注到失智症議題。

有著藝術家性格的國畫老師惠美，是走跳於1970年代、擁有豐沛穿搭靈感的怪妹；用情侶外套深深套牢另一半的Max，服裝上仍保有大學時代對太太一見鐘情的濃烈悸動。去年回回憶REmemory以期間限定公益販售限量88件故事單品；並聯手Hahow好學校線上課程平台，推出「陪你回回憶：長者與失智者的陪伴指南課程」；未來將不定期發揮社會影響力。

▲Max重現記憶中的自信戀愛光采。（圖／翻攝自回回憶官網）
▲Max重現記憶中的自信戀愛光采。（圖／翻攝自回回憶官網）
▲惠美用好奇的眼神示範了時間帶不走的美好。（圖／奧美公關提供）
▲惠美用好奇的眼神示範了時間帶不走的美好。（圖／奧美公關提供）
▲二拾衫官網設有藝人服飾專區，讓欣賞明星穿搭的粉絲可以快速入手。（圖／翻攝自二拾衫官網）
▲二拾衫官網設有藝人服飾專區，讓欣賞明星穿搭的粉絲可以快速入手。（圖／翻攝自二拾衫官網）
「多數人不能接受使用別人用過的二手毛巾，那為什麼敢用五星級飯店提供的毛巾？」在行銷課堂上相遇，意識到綠色行動不該被侷限的零經驗大學生們，意識到清潔與誠信能夠令世人對二手物品改觀，創建全新收衣服務的二拾衫，登上嘖嘖募資平台吸引到唐鳳政委支持，獲破百萬的啟動資金，還成為2021年經濟日報創業之星選秀大賽冠軍。

不滿足於只是減少丟棄浪費、留存二手衣物，二拾衫自豪透過包括無接觸到府收衣服務、殺菌率99%的紫外光消毒、每週真人棚拍上架500件新品等完善處理過程，即使「時間會折舊衣物，我們卻使它煥然一新」，多創造二手物件至少2年的壽命。目前正展開吳姍儒、孟耿如、夏宇童、璟宣等百位名人響應的2022 ReFashion循環衣衫・公藝綠拾尚活動。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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