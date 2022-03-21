失智母被灌食虐待！警私刑上銬爆打女移工　遭調內勤函送

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據了解，林母因失智無法自理，林家於2020年聘僱印尼籍女移工，到新北市板橋照顧，不料去年間，林姓警官透過家中監視器，發現女移工疑似將未退冰食物餵食林母，甚至出現粗魯灌食等動作；然而女移工則控訴，當下林男並未聽她解釋，就朝她動手毆打，之後更因林母尿布疹送醫治療，認為她未幫林母換尿布，將她上銬拖行，強迫她穿上尿布10天，甚至動手毆打、逼罰跪。
事件發生後，女移工落跑向仲介求救，目前委由律師提告。對此，刑事局方面指出，林員長期照顧母親、事母至孝，認為女移工對母親照顧不周，才會失控動手，也並非用警用手銬，相關案情正在深入釐清中。
但刑事局也表示，此案件雖是林員個人私下不當行為，與公務無關，但行為已明顯觸法。林員雖深表後悔，但刑事局獲悉後已主動調查，並依妨害自由、強制罪等由，移送新北地檢署偵辦，目前已將林員調整至內勤靜候調查。而雙方目前在仲介的調解下，已與外籍看護和解中，刑事局表示，針對同仁個人行為涉及不法，深感遺憾，將加強同仁法制觀念。（編輯：林盈君）
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