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失智母被灌食虐待！警私刑上銬爆打女移工　遭調內勤函送

▲失智母遭灌食虐待！警私刑上銬爆打女移工。（圖／翻攝畫面）
▲失智母遭灌食虐待！警私刑上銬爆打女移工。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-03-21 12:59:392022-03-21 13:15:28

據週刊爆料，刑事警察局偵九大隊一名林姓警官，因不滿印尼籍女移工，將未退冰的食物餵食失智的林母，還透過家中監視器，發現女移工粗魯灌食等畫面，竟對女移工施以上銬、甩耳光、掐脖及罰跪等方式懲罰，之後女移工不堪受辱逃離，並透過仲介對林姓警官提告，全案因此曝光。

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對此，刑事局方面回應，林姓警官雖然事母至孝，私下不當行為與公務無關，但是涉嫌觸法部分決不護短，獲報後已依妨害自由、強制罪等由，移送新北地檢署偵辦，職務方面，除將林員調往內勤外，後續將靜候司法調查，行政責任將等偵結後追懲。

據了解，林母因失智無法自理，林家於2020年聘僱印尼籍女移工，到新北市板橋照顧，不料去年間，林姓警官透過家中監視器，發現女移工疑似將未退冰食物餵食林母，甚至出現粗魯灌食等動作；然而女移工則控訴，當下林男並未聽她解釋，就朝她動手毆打，之後更因林母尿布疹送醫治療，認為她未幫林母換尿布，將她上銬拖行，強迫她穿上尿布10天，甚至動手毆打、逼罰跪。

事件發生後，女移工落跑向仲介求救，目前委由律師提告。對此，刑事局方面指出，林員長期照顧母親、事母至孝，認為女移工對母親照顧不周，才會失控動手，也並非用警用手銬，相關案情正在深入釐清中。

但刑事局也表示，此案件雖是林員個人私下不當行為，與公務無關，但行為已明顯觸法。林員雖深表後悔，但刑事局獲悉後已主動調查，並依妨害自由、強制罪等由，移送新北地檢署偵辦，目前已將林員調整至內勤靜候調查。而雙方目前在仲介的調解下，已與外籍看護和解中，刑事局表示，針對同仁個人行為涉及不法，深感遺憾，將加強同仁法制觀念。（編輯：林盈君）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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