幹部也缺工！漁業署首開先例 安排外籍漁工參與培訓班
在漁船上討生活工時長，危險性高，大部分台灣人都不願在船上工作，為了補足勞動缺口，漁業界引進大量外移漁工，維持勞力需求。為了讓移工能夠提升技能，加強外籍漁工對漁業工作的黏著度，解決缺工問題，漁業署首次安排印尼漁工參加自21日起，為期11日的二等輪機長訓練班，為外籍漁工參與幹部船員訓練打開先例。
漁業署表示，這次獲得安排的移工是鉅隆號（CT3-6020）漁船的印尼籍資深船員WARMIN，他目前領有外籍船員證，先後已在國內沿近海漁船服務9年，可簡單中文對話。他參加的是二等輪機長訓練班，在培訓期間，將由船東安排同船員工陪同訓練，並照顧他的生活起居。
此外，漁業署將提供印尼語翻譯測驗考卷，其餘完全比照國人以中文教材授課，全程免費訓練及提供住宿；屆時，如果WARMIN完成11天訓練並通過測驗，將會頒發結業證書。漁業署表示，這次如果試辦成效良好，未來只要能夠以中文溝通的外籍船員，就可以由船東透過所屬漁會，或是公、協會推薦參加幹部船員訓練。
事實上，讓資深外籍漁工參與幹部培訓的計劃原本109年就要試辦，但漁業署表示，受到新冠疫情影響，原來要與國立高雄科技大學及遠洋漁業三大公會合作，試辦境外僱用印尼籍一等管輪班的計劃中途喊卡，未來將視疫情與業界需求開辦。
漁業署最後表示，WARMIN參加二等輪機長訓練汲取輪機專業知能，對於漁船航行安全幫助更多，配合日後相關法規調整，將可成為幹部船員；同時，也可作為未來開辦境外外籍船員一等管輪班訓練的經驗，創造未來產業共好的新局面。