天天排便「減重效果」越好？營養師破除迷思：恐腸道無力
不少民眾會有迷思，以為只要排便次數越多，代表減重效果越好，但實際上營養師余朱青則解答，排便次數並非代表消化道很健康，若是腸道中壞菌過多，多次的排便恐怕就是因為「腸道非常無力，沒辦法一次排空，才會分多次進行」。
根據余朱青營養師於臉書分享，許多人減肥觀念中，都會以為大便次數越多，減重效果就越好，但實際上，可以把腸道想像成一個世界，當裡面的壞菌和好菌的比例失衡，就會導致肥胖，而壞菌過多也會有多次排便的狀況，並且實際原因為「腸道非常無力，沒辦法一次排空，才會分多次進行」。
那麼為何肥胖與腸道的細菌有關？余朱青列出腸道壞細菌會影響人體三種情況，一為影響食慾，讓你想大吃大喝；二為改變人體儲存脂肪與分解脂肪酸速度；三為身體容易出現慢性發炎的狀況，若是出現這三種情形，都會導致代謝力下降，進而引發肥胖！
不過余朱青也表示，我們可以透過飲食來養出體內的好菌。根據研究顯示，增加蔬果、全穀雜糧及魚類的攝取，3個月後實驗結果顯示，腸道菌的豐富性增加，可幫助減少臀圍、總脂肪量並改善膽固醇及胰島素阻抗。
最後余朱青建議大家在飲食上，天天 5份蔬果（3份蔬菜、2份水果），主食類用全榖根莖類食物，像是糙米飯取代，就能有效改善腸道的環境囉！當腸道世界的好菌多於壞菌，不僅抑制食慾的激素增加，適時產生飽足感，還會分泌增加能量消耗的激素，當腸道的環境變好，完美身材自然就不遠了。（編輯：鍾怡婷）
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