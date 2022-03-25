吳釗燮加媒專訪：俄烏戰爭可能讓中國暫緩侵台念頭

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他認為，烏克蘭的戰鬥精神和西方對莫斯科的嚴厲經濟制裁，應該會讓中國國家主席習近平暫緩以武力控制台灣的決心；中國領導層必須考慮，若中國人民解放軍試圖入侵台灣，可能會面臨西方民主國家的類似經濟制裁。
吳釗燮說：「我相信這將對中國領導人考慮對台灣動武，有非常強大的威懾作用。」
他並指出，民主國家向烏克蘭源源不斷地提供武器和支持，也會讓中國猶豫不決；「我認為他們可能會三思，因為西方可能對中國實施制裁以及台灣可能獲得西方支持，對他們不利。」
環球郵報指出，俄羅斯與烏克蘭的陸戰遭遇一連串軍事失敗；但若從地理來看，俄羅斯攻烏面臨的挑戰，其實比北京攻台要小得多。台灣距離中國臨海約160公里，北京攻台須採兩棲攻擊，台灣還擁有烏克蘭軍隊缺乏的美國先進武器。
但與此同時，英國倫敦大學亞非學院（School of Oriental and African Studies, SOAS）中國研究教授曾銳生（Steve Tsang）表示，北京也將從俄羅斯侵烏「準備不足」的經驗中，吸取教訓。
曾銳生說：「除非俄羅斯完全被西方制裁削弱，俄羅斯總統蒲亭因此下台，否則中國必然會自此戰爭中吸取失敗教訓，不會放棄奪台計劃。北京可能會延後奪台時間以做足準備，但不會改變其總體計劃和目標。」
吳釗燮則強調，台北須時刻警惕中國可能入侵，這就是為何台灣軍事將領正在研究烏克蘭如何有效對抗俄羅斯軍隊。
他拒絕透露台灣從俄羅斯對烏克蘭戰爭中吸取了哪些教訓，但表示台灣將準備好與中國對抗；台灣擁有先進反艦導彈、現代戰鬥機，並正在建造八艘柴電潛艦。
「我們知道，我們需要觀察烏克蘭正在發生的事來審視我們的弱點，努力提高自身防禦能力。在中國不幸非得對台灣採取軍事行動時，我們有能力自衛，」吳釗燮說：「我確信中國攻台行動將困難重重。」
吳釗燮強調，台灣在戰略上比烏克蘭更重要，因為它是製造半導體晶片的世界領先者，對現代經濟至關重要。中國若奪取台灣，將讓中國得以掌控汽車、智慧型手機、人工智能和高性能計算晶片的生產。
在訪問中，吳釗燮敦促加拿大採取以下作為來協助台灣，包括：與台灣談判達成台加投資促進及保障協議（FIPA）、促進雙邊貿易關係、派遣軍艦通過敏感的台灣海峽、分享如何打擊中國網路和假消息運作；他並呼籲加拿大支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。（編輯：楊昭彥）1110325