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鐵板燒「炒高麗菜」特香？老饕曝3致勝關鍵：口感秒上來

▲一名網友好奇問「高麗菜要炒得像鐵板燒的關鍵是？」貼文一出，內行老饕紛紛點出關鍵在於火侯、速度及油量。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲一名網友好奇問「高麗菜要炒得像鐵板燒的關鍵是？」貼文一出，內行老饕紛紛點出關鍵在於火侯、速度及油量。（示意圖／記者陳雅雲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-03-25 09:26:37

炒高麗菜是常見的家庭料理，不過要處理的好吃卻要注意許多小技巧，就有一名網友好奇問「高麗菜要炒得像鐵板燒的關鍵是？」貼文一出，內行老饕紛紛點出關鍵在於火侯、速度及油量：「基本上鍋有熱火夠猛，推翻三四下就盛盤餘熱會讓硬梗軟化，又甜又脆啊」、「菜量少一點，鍋熱一點，炒快一點口感就有上來了」。 

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該名網友昨（24）日在PTT貼文，他以「高麗菜要炒得像鐵板燒的關鍵是？」為題，表示他每次去全聯買高麗菜回家炒，辣椒和蒜頭都放了，卻吃起來還是少一個味道，讓他好奇鐵板燒炒高麗菜的關鍵是什麼。 

▲知名平價連鎖餐飲「大埔鐵板燒」深受不少人喜愛，就有網友納悶為何師傅都愛用酒瓶倒料，隨即引起內行揭開真相。（圖／翻攝爆廢公社臉書）
▲炒高麗菜是常見的家庭料理，不過要處理的好吃卻要注意許多小技巧。（圖／翻攝爆廢公社臉書）
貼文一出，內行網友紛紛留言，「油然後火候，廚師會說鍋氣」、「油多火大翻鍋」、「火大，不要加太多水」、「火要衝嗆、油要香，速度要快」、「菜量少一點，鍋熱一點，炒快一點口感就有上來了」、「速度要快，油多點，不能煮到變水煮的」、「基本上鍋有熱火夠猛，推翻三四下就盛盤餘熱會讓硬梗軟化，又甜又脆啊」。 

另外，也有網友推薦加入「奶油」，「奶油跟蒜頭爆香」、「奶油或是豬油」、「一整塊奶油」、「加乳瑪琳吧」、「乳瑪琳＋1」、「要好一點的話，可以用無水奶油取代乳瑪琳」、「用奶油應該可以」、「奶油啦」。（編輯：賴禹妡） 

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