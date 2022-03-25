鐵板燒「炒高麗菜」特香？老饕曝3致勝關鍵：口感秒上來
炒高麗菜是常見的家庭料理，不過要處理的好吃卻要注意許多小技巧，就有一名網友好奇問「高麗菜要炒得像鐵板燒的關鍵是？」貼文一出，內行老饕紛紛點出關鍵在於火侯、速度及油量：「基本上鍋有熱火夠猛，推翻三四下就盛盤餘熱會讓硬梗軟化，又甜又脆啊」、「菜量少一點，鍋熱一點，炒快一點口感就有上來了」。
該名網友昨（24）日在PTT貼文，他以「高麗菜要炒得像鐵板燒的關鍵是？」為題，表示他每次去全聯買高麗菜回家炒，辣椒和蒜頭都放了，卻吃起來還是少一個味道，讓他好奇鐵板燒炒高麗菜的關鍵是什麼。
貼文一出，內行網友紛紛留言，「油然後火候，廚師會說鍋氣」、「油多火大翻鍋」、「火大，不要加太多水」、「火要衝嗆、油要香，速度要快」、「菜量少一點，鍋熱一點，炒快一點口感就有上來了」、「速度要快，油多點，不能煮到變水煮的」、「基本上鍋有熱火夠猛，推翻三四下就盛盤餘熱會讓硬梗軟化，又甜又脆啊」。
另外，也有網友推薦加入「奶油」，「奶油跟蒜頭爆香」、「奶油或是豬油」、「一整塊奶油」、「加乳瑪琳吧」、「乳瑪琳＋1」、「要好一點的話，可以用無水奶油取代乳瑪琳」、「用奶油應該可以」、「奶油啦」。（編輯：賴禹妡）