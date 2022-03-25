新北＋11！樹林電子廠移工群聚 最新足跡曝光曾去家樂福
中央流行疫情指揮中心今（25）日宣布新增14例COVID-19本土確診個案，其中11例來自新北市，包括10例為樹林某電子廠的員工。而新北市政府也公布了最新足跡，包括家樂福樹林店，請有相關重疊足跡的民眾做好自我健康監測。
新北市衛生局表示，樹林電子廠外籍員工案22556於23日出現發燒症狀，24日採檢確診，Ct值19.36。隨後針對職場擴大採檢208人，又再驗出9人染疫，其中8位為外籍移工，1位本國籍。目前工廠已暫時停工，全面清消，並持續擴大採檢匡列。至於感染來源仍待釐清。
新北市政府公布的最新確診足跡如下：
曾有重疊足跡的民眾，請進行自我健康監測，若出現疑似症狀請撥打1922或防疫專線通報，並佩戴醫療用口罩盡速就醫，就醫時主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露等資訊，並請勿搭乘大眾交通運輸工具。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。