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新北+11例！樹林科技廠群聚擴大　三重女業務感染源不明

▲指揮中心發言人莊人祥，公布今（26）日國內新增21例本個案，其中有11例在新北市。（圖／指揮中心）
▲指揮中心發言人莊人祥，公布今（26）日國內新增21例本個案，其中有11例在新北市。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-03-26 14:50:28

中央流行疫情指揮中心今（26）日宣布，國內新增21例本土個案，分別分佈在新北11例、基隆5例、高雄4例、桃園1例，其中在新北市部分，指揮中心發言人莊人祥表示，樹林科技公司群聚案增10例，另外有1案為中和確診個案相關、1案是三重一名女業務，感染源不明，目前正在匡列接觸者、疫調當中。

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莊人祥說明，樹林科技公司群聚案今增10例確診，列案號22691至22700，居住地分別為新北市9例、桃園市1例，目前該公司持續擴大篩檢，共採900位，驗出890為陰性、10例陽性，均為該公司員工，其中9人為本國籍、1人為外籍移工，CT值介於14.1至30.5之間，感染源與疫調持續釐清。

▲新北市樹林區科技廠職場群聚個案關聯圖。（圖／指揮中心）
▲新北市樹林區科技廠職場群聚個案關聯圖。（圖／指揮中心）
而昨日新增的中和確診者（案22598），其相關匡列接觸者、足跡重疊者增1男確診（案22639），為20幾歲男姓，是某公司職員，他是在3/24音頭痛就醫，經採檢確診陽性，CT值為17.2。

另外新北市還增加一條不明感染源確診個案，一名居住在三重的30多歲女業務（案22701），她因陪病在3/25到醫院自費採檢陽性，CT值12.3，現持續疫調當中。（編輯：林莞茜）

▲新北市增11例確診，增1不明感染源確診個案。（圖／指揮中心）
▲新北市增11例確診，增1不明感染源確診個案。（圖／指揮中心）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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